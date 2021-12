Cartas al director 3 de diciembre del 2021

Loja, la nueva capital americana de la cultura

Wilson Torres Espinosa

Existe actualmente una institución internacional, que designa cada año a una ciudad como capital americana de la cultura, este año le correspondió esa distinción a la mexicana Xacatecas, por sus relevantes características socio-culturales. Loja estos últimos seis años ha despertado un inusitado entusiasmo y expectativa nacional e internacional, con el desarrollo de su gran Festival anual de las Artes Vivas.



Loja ha demostrado durante muchos años una capacidad, hasta genética, diría yo, de resaltar el cultivo de las artes: especialmente de la literatura y la música, y en estos últimos años, las escénicas. Pero se siente que hasta ahora no se ha dado el salto comunicativo suficiente, inclusive por ejemplo, con la gran tradición, en el caso de la cultura religiosa, con la advocación de la Virgen del Cisne, cuya peregrinación anual es de trascendencia excepcional.



Y hoy vamos por los seis años de este inconmensurable Festival de las Artes Vivas, que ha atraído la mirada, no solo nacional, sino continental y mundial, pero que debe ser promocionado en forma impetuosa, para alcanzar la aceptación significativa de visitantes, con el consiguiente beneficio para el desarrollo local. Obviamente estos dos últimos años con el obstáculo impredecible de la terrible pandemia.



Loja, no solo genera productos culturales de gran significación, sino que sirve y facilita el escenario para la presentación y el intercambio de otros centros culturales internacionales de destacada categoría, convirtiendo a la ciudad en un centro cultural nacional e internacional de singular importancia.



Que son las artes vivas. “En su concepción, las Artes Vivas investigan a partir del cuerpo y trascienden las barreras entre comunidades, rompen las que se erigían dentro de las mismas, exploran valores comunes y son testimonios de verdades propias de la actualidad (Garín, 20)”.



Así, pues, “el concepto de Artes Vivas designa manifestaciones de artes escénicas (Performative Arts) que reúnen algunas de las siguientes características: contacto directo artista-público, multidisciplinariedad, destinatario social, valor de la experiencia antes que la observación contemplativa, problematización del concepto de arte, multisensorialidad, innovación, investigación, espacios no convencionales, exploración de los límites del teatro. En un artículo reciente, «Arte raro», Rubén Ramos habla de «Artes Vivas».



El teatro que posee fuerza nunca se coloca en trincheras fijas o estáticas. Al contrario, siempre está dispuesto a saltar y a conquistar nuevos terrenos para la reflexión sobre el ser humano y su condición dinámica. “Un teatro que no se dirige a nuevos espectadores, a nuevas sensibilidades, que no indague en terra ignota es un teatro muerto”.



Es impostergable caracterizarlas, categorizarlas, desarrollar espacios intermedios, como semanas trimestrales, para realizar eventos, como ofertas parciales, de las presentaciones trascendentales anuales, sugerencias que solo pretenden aportar ideas para robustecer la inmensa iniciativa y creatividad de los autores y responsables de estos valiosos acontecimientos culturales, que se ejecutan anualmente en nuestra bella y querida ciudad de Loja y que merecen nuestro aplauso, reconocimiento y profunda felicitación.



Por ello, es justo que la ciudad de Loja sea considerada para los próximos años, como capital Americana de la Cultura, iniciativa que la propongo y espero conseguir auspicios de todas las personas e instituciones lojanas y nacionales para conseguir este justo reconocimiento.

Por debajo de la mesa

Eduardo Proaño Paredes

No me estoy refiriendo a la canción interpretada por Luis Miguel. Esa fantasiosa votación del proyecto de ley Tributaria, nos dejó un muy mal sabor de boca. Tomar la decisión de sobrevivir y transar con el que sea, estimo le va a salir muy caro al Gobierno.



La depredación legislativa para sacar provecho de todo; la veremos en poco tiempo. En las transacciones y quiromancias políticas, podemos ver “muertos cargando adobes”, pero ver abstenerse a los correístas en la votación, fue digno de la mejor comedia o película de terror que hemos visto, debe ser de mucho peso lo que pidieron los correístas al gobierno. Si nos quejábamos de la desvergonzada Asamblea Nacional pasada, la actual está corregida, aumentada y perfeccionada en el “manipuleo político”.



Señor Presidente Lasso votamos por usted pensando que iba a desterrar estas componendas vergonzosas. No permita que lo tomen de rehén esta gente que dilapidó 14 años el país.



Es fundamental cambiar la ley de partidos políticos, para poder realmente vivir una democracia, que permitan gobernar a quien tuvo la mayoría de votos y no permitir estas negociaciones bochornosas, que ya caen en la extorsión, permitiéndoles seguir gozando de poder y más poder.

¿Autoviolencia?

Luis Bonilla Proaño

Recientemente generaron controversia las declaraciones de la primera dama, María de Lourdes Alcívar, en torno al Día internacional de la No violencia contra la mujer. La Primera Dama fue muy cuestionada por llamar a las mujeres a la no victimización, pero lo cierto es que tiene razón.



La violencia es una actitud que como toda actitud se puede aceptar o combatir y si las mujeres quieren combatir la innegable violencia que aún existe contra ellas, no es con leyes llenas de agujeros, con peticiones vacías y con proclamas feministas y cuasi fascistas ridículas que van a hacerlo, sino con una nueva actitud, actitud de empoderamiento, actitud de fuerza, actitud de solidaridad, de coherencia y de trabajo duro. Amigas feministas, los problemas no se solucionan hablando con la “e”, ni tampoco desnudándose, los problemas se solucionan desde lo micro a lo macro; cuando les enseñas a tus hijos que ellos también pueden arreglar la casa, cuando les enseñas a tus jefes que tú también puedes ser propositiva en el ambiente laboral, cuando demuestras respeto por los demás, pese a las diferencias, estás haciendo de tu vida un apostolado de pequeñas acciones cuyo brillo iluminará a tu entorno y ese entorno tarde o temprano se mostrará al mundo. Hoy, permíteme decirte mujer que la discriminación, el abuso, el maltrato empiezan por tí, son una actitud, una actitud que tú puedes cambiar, una actitud que tú puedes terminar: cuando te maltraten, habla; cuando te humillen, defiéndete; cuando seas testigo del maltrato a alguien más, concientiza y cuando todo eso haya pasado, levántate y demuestra que tú que traes vida a este mundo, eres fuerte y capaz de todo lo bueno y maravilloso que existe en el planeta. ¡Cambia el mundo amiga mujer, tú puedes hacerlo!

El planeta no espera

Noelia Garrido

El cambio climático es un hecho inminente. Ya no es necesario pensar en el escenario infernal que les dejaremos a nuestros nietos; el cambio climático ya está afectando nuestras vidas y alterando las economías a nivel mundial. Mientras que la ONU asegura que el tiempo para frenar el cambio climático se nos ha acabado, todavía sigue habiendo negacionistas que piensan que el cambio climático es una invención. La madre naturaleza es sabia. ¿Qué tiene que pasar para que dejemos de actuar a medias tintas y seamos conscientes del impacto que nuestra huella está teniendo en el planeta?