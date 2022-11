Cartas al Director / 23 de noviembre de 2022

UN GOLPE A LA IGNORANCIA

José M. Jalil Haas

La entrada en vigor de la Ley de Comunicación, modificada para hacerla racional, respecto a las pretensiones de un grupo de asambleístas de crear una Ley que sirviera de tapaboca a la población en general es un golpe duro y bajo a la ignorancia. Es ignorante quien se cree dueño de la verdad, y lo es más todavía el que pretende que un aparato estatal tenga la potestad de imponer una verdad a la población. Tenemos, lamentablemente demostraciones de ignorancia en casi todo los niveles, pero el peor de todos es la asamblea, donde impera la mayoría del voto, sin tener en cuenta los intereses de país, que es para lo que fueron elegidos. Apoyar la imposición como ley del autoritarismo sobre el pensamiento y la opinión es propio de bárbaros, solo visto en agrupaciones sociales o políticas conformadas por personas del más bajo novel educativo, donde reina el tuerto en medio de los ciegos. Falta que se den muchos más golpes a la ignorancia, que se mejore el nivel cultural y educativo de una gran cantidad de maestros es uno de ellos, que la educación se reparta de manera equitativa entre todos los estudiantes, con esto se disminuirá mucho la delincuencia y el crimen organizado. La tarea de la educación no es solo del gobierno, es también de los gobiernos seccionales, que en lugar de quejarse de abandono deben encontrar la manera de contribuir, para eso se los elige.

TODOS NOS PREOCUPAN

Mercedes Z. Regalado Espinosa

El señor Víctor Zarate, comandante de la Zona 8 de Guayaquil, reclama que las organizaciones de los Derechos Humanos y Defensoría Pública no se interesan por la suerte de los policías. Continuamos preocupados por lo sucedido en nuestro país, por los encarcelados, las victimas y no se diga por la seguridad y muertes policiales, que sin duda son nuestros compatriotas. Entendemos también la preocupación y sufrimiento de sus familias. Sucede que todavía estamos procesando el femicidio contra la abogada Bernal a manos de un oficial de Policía. El ministro Zapata, una vez posesionado en su cargo, dijo: “es cuestión de tiempo” traerlo ante la justicia ecuatoriana. Hasta el sol de hoy no detienen a Cáceres. Tampoco olvidamos los “errores” de acción y omisión cometidos por elementos de dicha escuela policial y de otros de fuera de ella. Las autoridades y servidores estatales están en deuda.

Carretera en mal estado

Elio Roberto Ortega Icaza.

La carretera Coca - Tena, que une a las provincias de Orellana y Napo, se encuentra destrozada, con profundos y continuos huecos que a diario destruyen más de un vehículo grande o pequeño de intrépidos conductores que se atreven a viajar por esta parte de la Troncal Amazónica. El asfaltado se logró con las movilizaciones ciudadanas de los años 2000 y 2001 y costaron sangre, sudor y lágrimas a sus pobladores, hubo muertos y heridos en las represiones de la autoridad de entonces. En consecuencia, es urgente que el Ministro de Transportes y Obras Públicas atienda esta clamorosa necesidad antes de que los afectados se organicen y comiencen airados reclamos y protestas. Con decretos de excepción y recriminaciones a la protesta social. Recordemos que de la Amazonia sale a diario miles y miles de barriles de petróleo, sin embargo sus pobladores no reciben la atención que por justicia se merecen.