Cartas al Director / 3 de marzo del 2023

Nuestro pueblo indolente

No se afecta ni conmueve, ni siquiera cuando los operadores de las máquinas que cuentan los votos tuercen su voluntad y cambian a su antojo los resultados, conforme lo dictamina, en este caso, esa especie de semoviente que dirige por desgracia el Consejo Nacional Electoral.

Y no es que falten acusaciones graves: el mismísimo vicepresidente del Organismo, Señor Pita, denuncia que descubrió en Guayaquil un Centro Paralelo del CNE que alteraba las actas de las votaciones, cuando no las fabricaba, realidad suficiente llamada fraude que obligaba a anular todo el proceso electoral conforme lo establece la Ley; al contrario, la semoviente visiblemente irritada y prepotente pronunció lo más cochino de los últimos tiempos: “Las inconsistencias encontradas no serían capaces de modificar los resultados finales”. En otras palabras: ‘lo encontrado por Pita fue un fraude chichigua’.

En el caso del alcalde para Quito, desde fines del año anterior ya se filtró la ‘orden’ dada por nuestro delincuente propio desde Europa: el alcalde será Pabel Muñoz y luego será presidente. Lo primero esta hecho y lo segundo no sería novedad si continúa el quemeimportismo, indiferencia y apatía, de un pueblo que se acostumbró a vivir entre ladrones que pueden nomás gobernar si cuidaron con celo sus inversiones de los ilícitos correistas y se confeccionaron los trajes con las bastas suficientes para disimular el grillete de la infamia al que ellos califican ‘de la dignidad’.

Marzo será el mes de la fase final en que los golpistas tumbarán a Lasso porque necesitan robar que es su ideología. Parece que la numerosa facción de pillos exiliada en México desde hace 3 años y fundadora de Taktika, empresa que hace de todo pero no atrapa ni un cliente, está seriamente desfinanciada y necesita que Correa mismo se haga cargo del Ecuador desde abril; para ello requieren solo mayoría en una Asamblea que le declare al ladrón, mas honrado que San Judas Tadeo a la brevedad posible.

Nuestro problema es grave, pueblo indolente; sería bueno que lean lo que les está pasando a los devotos del Foro de Sao Paulo y su Socialismo siglo XXI. No es posible un país digno gobernado por indignos, ya veremos lo que pase con Quito.

Carlos Mosquera Benalcázar

“Salida de Lasso no solucionaría nada”

Varios sectores buscan la renuncia del Presidente, en cuyo caso tendría que remplazarle el Vicepresidente, que ni siquiera pudo superar los problemas del área de salud por su condición de médico y tuvo que tomar a su cargo la Ministra del Ramo, porque, en este caso, de darse el cambio, “el remedio resultaría peor que la enfermedad”.

Es verdad que la falta de autoridad y de experiencia administrativa de Lasso, son los detonantes de la actual situación, pero es el Presidente que escogimos por 4 años, por lo cual las FF.AA. deben exigirle que termine su administración por respeto a la Constitución; y, que cumpla con los ofrecimientos de campaña y los acuerdos pactados con la CONAIE.

Recordemos que el principal compromiso, fue la revisión del subsidio a los combustibles que se ofreció concretar hasta Junio del 22, pero hoy por los nuevos reclamos se habla de Septiembre del 23 lo cual se concretará solo si la CONAIE se levanta de nuevo.

Iván Escobar Cisneros