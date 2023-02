Cartas al Director / 27 de febrero del 2023

Sr Alcalde Electo Aquíles Alvarez

La avenida que une TT vs PUENTE UNIDAD NACIONAL. El perímetro donde termina la pista del aeropuerto se debe escarbar para insertar 2 túneles tipo bunkers (hormigón armado estructural de gran resistencia al agua y antisísmicos) para que pasen 3 líneas de buses y 3 para autos y otros 6 de regreso. De tal forma que esto queda debajo de la extensión de la pista de aterrizaje ganando todo el terreno hasta el filo del río y más aún unos 500 mts. Más después del filo del río (en el agua a medio río aproximadamente) por navegación de embarcaciones.

Pequeños hangares y oficinas de avionetas helicópteros y demás deben ser enviados al frente por incremento del servicio aeroportuario en despacho de los paxs. De tráfico nacional e internacional recepción o salidas. Esto no llega sino al 5% del despilfarro del proyecto DAULAR.

Eleuterio Guillermo Vergara Montero

El Cotopaxi y su peligro de destrucción

Lo vemos y el IG-EPN “señala un proceso de erupción en curso”. No es por alarmar sino prevenir a Sangolquí, S. Rafel, Salcedo, Aláquez, Latacunga…, Dios, que sea moderado y en verano cuando hay menos nieve y hielo en sus faldas por el C. Climático y en la noche de 21H00 a 6H00. En 1877 fue en la mañana y los “lahares” llegaron a Latacunga en poco más de media hora y a los Chillos en poco menos de una hora y, podría ser en menos de 30 y 40 minutos si es fuerte, bajan por los ríos Pita y S. Clara al Norte, Cutuchí y otros al Sur (y Tamboyacu al Oriente). En que, de modo “corrupto e irresponsable” por parte de la “autoridad y ciudadanos”, existe una “gran infraestructura de servicios y vivienda”. Sería caótico una evacuación de día con miles de carros en la vía, parqueos de centros comerciales, educativos y otros, y decenas de miles de personas en Sangolquí, S. Rafael (y Latacunga). ¿Cómo es posible que, esté en reparación en S. Rafael, la arteria a la autopista con colapso vehicular y, debería estar despejada? A más del monitoreo, vigías las 24 horas al volcán, para el aviso inmediato y sirenas de alerta. Los lahares de árboles, lodo, escombros…, pueden ser muy anchos y altos y, arrasan todo a su paso. Seguirían a Cumbayá, río S. Pedro y Guayllabamba, en riesgo casas, puentes y la “C. Manduriacu” abriendo compuertas hacia el río Esmeraldas. Lo mismo que, hacia el río Patate y la “C. de Agoyán”. Gran trabajo para organismos de monitoreo, prevención, bomberos, Cruz Roja, ingenieros, autoridades y ciudadanos por la indicada irresponsabilidad. Si la erupción es fuerte, la ceniza mataría animales de pastoreo y silvestres, miles de hectáreas de cultivo, contaminaría el agua, suspendería vuelos, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda