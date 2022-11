Cartas al Director / 24 de noviembre de 2022

ACERCA DEL ARTICULO “TODO VALE, SEÑOR ALFARO”

Julio Iván Rodríguez Torres

Permítame señor Director, expresar mi mas profundo rechazo a las afirmaciones que constan en el artículo “Todo vale, señor Alfaro” publicado en el diario El Comercio, el día lunes 21 de noviembre de 2022: En este artículo, el columnista acusa al Sr. Gustavo Alfaro, director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, de avalar con sus palabras de tristeza por la no presencia del jugador Byron Castillo en el Mundial de Fútbol una supuesta situación anómala por la nacionalidad del jugador. Lo que a las claras desconoce el señor Simón es que en el año 2018, la F.E.F impulsó un proceso de regularización de los documentos legales de Byron Castillo y de otros 30 jugadores juveniles que tenían los mismos problemas. Que este duró aproximadamente 6 meses y concluyó con una ceremonia en la Casa de la Selección de Fútbol del Ecuador a finales del año 2018, en la cual se entregaron los documentos que acreditaban la ciudadanía ecuatoriana de los jugadores que pasaron los filtros, entre ellos, Byron Castillo. Además existen dos fallos judiciales que otorgan la nacionalidad ecuatoriana al mencionado jugador, fallos que son de última instancia. Lo que el columnista no dice es que la Federación Chilena de Fútbol en su malhadado intento por entrar en el Mundial Catar 2022 por la ventana, dejó pasar 5 meses desde el partido Chile – Ecuador (0 a 2), para interponer la denuncia ante la FIFA, sabiendo perfectamente que todo era una total mentira y que era imposible un fallo de la FIFA a su favor por el corto plazo para la investigación. Para información del señor columnista, antes de convocar al señor Castillo, la Dirección Jurídica de la FEF volvió a analizar en profundidad la documentación del jugador y se elevaron consultas a la FIFA, quien consideró a Castillo como elegible para jugar en la selección ecuatoriana. Por tanto, luego de obtener la aprobación de la FIFA, el señor Alfaro convocó a Castillo para los juegos por la eliminatoria sudamericana. Las afirmaciones del señor Simón, en el sentido que en el país debido a la corrupción existente, cualquier persona con dinero y en base a trampas y argucias, puede conseguir fraudulentamente documentos legales de identificación ecuatorianos, solamente hacen juego a la sucia jugada de la Federación Chilena de Fútbol y a una comunidad de haters en redes sociales, seres resentidos, ocultos y anónimos que desde la sombra intentan desprestigiar a instituciones ecuatorianas. Hoy la selección del Ecuador está contestando a las calumnias de muchos ecuatorianos, desde la cancha de juego, demostrando que el Ecuador no necesita emplear trampas para lograr triunfos en el deporte ni en la vida pública, sino lo hace en base al esfuerzo, unión y cooperación deportiva, lo cual es un ejemplo para aplicarlo en la vida diaria de todos los ecuatorianos, a pesar de las piedras arrojadas por otros ecuatorianos con patologías en su mente y odio en su corazón.

TODO SACRIFICIO POR LAS COMODIDADES DE MAÑANA

Iván Escobar Cisneros

Los municipios son responsables, entre otras obligaciones, del desarrollo urbano, en el que estarían incluidos los trabajos de pavimentación, mejoramiento de aceras, parques y jardines, con el propósito de embellecer a las respectivas ciudades, a más de los servicios de agua potable y alcantarillado. Lo malo es que tales obligaciones se las toma como obras sin trascendencia, por lo que generalmente se las planifica para ejecutarlas en forma ordinaria.