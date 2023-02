Cartas al Director / 23 de febrero del 2023

Feriados, puentes y más aleluyas

Esto y mas se da en nuestro país y otros pocos en el ámbito internacional. Aquí dicen que es para descansar y dinamizar la economía. Es un mal del tercer mundo, y en el Ecuador, los gobiernos lo permiten para quedar bien con el pueblo y clases turísticas.. Pero de que hablan si en estas paralizaciones del país, el pobre se vuelve mas pobre e incluso no tiene que comer. Los feriados son para las clases con ingresos medios altos hasta la primera clase social. Son los que gastan miles y miles de dólares en las playas de Manabí, Esmeraldas, Salinas y otros lugares. Pero de que dinamización hablan los que sostienen que en estos días el país se ha recuperado? Hablan de descanso pero los que trabajan en las oficinas es poco, comparado con trabajos científicos, tal vez la recuperación sea para los dueños de hoteles, restaurantes, los lugares que venden comida, y tienen donde alojar a los turistas. Pero que mal tenemos en Ecuador, si en los Estados Unidos hay solo 3 días de vacación al año: esto es el 14 de Julio, el 25 de Diciembre y año nuevo, y si tienen que ir a la playa deciden cualquier fecha y no necesariamente que haya feriados como aquí en Ecuador. Pero aquí no se sabe cuántos días la gente no trabaja al año, pero tienen buenos sueldos, y otras prebendas, pero los que no tienen esto, estos feriados son días interminables y asfixian a los que no tienen ingresos, y esperan que se normalicen las actividades para conseguir con una venta de algo, ingresos de pocos dólares para poder sobrevivir. Los feriados y puentes tienen impacto para la gente turística y los que tienen dependencia con el Estado o las grandes empresas que pagan altas mensualidades a sus empleados. En fin estas vacaciones que se suman a unas cuantas en el año, para mucha gente no hay mucha lógica o acuerdo en varios aspectos, lo que nos cataloga como país de vagos,. Les recuerdo que en los países de mayor desarrollo no se dan estas cosas. Pero si Ecuador quiere crecer y llegar a un nivel medio de desarrollo, no debería tener estos largos feriados, debería cambiar por el trabajo, aunque no sea para todos, pero con emprendimientos particulares, puede la gente pobre mejorar su vida, A trabajar se ha dicho, Gobiernos. Carlos Puga Valencia

Parques deteriorados

Culminó la etapa pre-electoral en la que, como de costumbre, trataron de contentarnos, cubriendo unos pocos baches de los miles que existen en nuestra bella “Carita de Dios”; pero se ha descuidado, casi por completo, algo sumamente importante que es el cuidado y mantenimiento de los parques, lugares de sano esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Quiero referirme, específicamente, al Parque Inglés (Norte de Quito), que se encuentra completamente descuidado: Las canchas están saturadas de peligrosos baches, los aros de básquet están rotos y, como si fuera poco, les falta iluminación, habida cuenta de que los ciudadanos van a utilizar estos espacios en horas de la tarde y noche tras desocuparse de sus labores cotidianas o sus estudios. Un lugar descuidado y con estas características se presta, fácilmente, para convertirse en guarida de delincuentes, drogadictos, borrachos y vándalos de diferente especie.

Cómo es posible que el Municipio capitalino no se preocupe de estos importantes lugares de solaz y recreación, a donde, especialmente los fines de semana, acuden masivamente, decenas de moradores no solo del sector sino también de otros barrios, con el afán de distraer su mente de sus diarias preocupaciones.

Los moradores del sector exigimos que, así como puntualmente nos cobran los impuestos se solucionen, en forma prioritaria e inmediata, estos problemas, para poder hacer uso de estas instalaciones de manera segura.

Fabiola Carrera Alemán