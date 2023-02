Cartas al Director / 19 de febrero del 2023

Ambato y sus radares

Desde hace mucho tiempo la ciudadanía ha venido reclamando y pidiendo soluciones con respecto a las irregularidades que, a nivel de tránsito, se están dando en esta hermosa y otrora acogedora “Tierra de las flores y las frutas” y que, gracias a las entidades que la administran, se encuentra plagada de radares estratégicos y camuflados, cuyo objetivo, sin duda, es el cobro abusivo e indiscriminado de multas; es decir, esta turística Ciudad actualmente se ha convertido en un lugar atemorizante y prohibitivo para visitarlo.

Las quejas no provienen de unas pocas personas, sino de una gran mayoría de ecuatorianos que, lastimosamente, por trabajo, negocios o turismo tienen que atravesar la ciudad y, sin que medie razón alguna, han sido multadas y se han visto forzadas a pagar altas sumas de dinero por este concepto, lo que consideramos una descarada extorsión y un evidente abuso pues, incluso e increíblemente, los habitantes de otras ciudades (como Quito y Guayaquil) están obligados a pagar abogados y viajar hasta Ambato a impugnar o cancelar estas injustas sanciones, siempre con el temor de volver a ser multados, en la mayoría de casos, sin razón alguna .

Ecuatorianos, apena pensar que esta hermosa Ciudad dotada de tantos encantos y atractivos turísticos, deje de ser visitada con la frecuencia de antaño y el número de turistas vaya decreciendo en forma estrepitosa, con las consiguientes pérdidas económicas para sus moradores.

Fabiola Carrera Alemán

Resultados contrarreloj!

Ecuador políticamente anda a la defensiva, y sus ciudadanos no entienden de procesos ni de tiempos, sino de resultados. De ahí que las nuevas autoridades seccionales que se posesionarán en mayo próximo, deben junto a sus equipos de asesores entender que fueron elegidos no con un respaldo absoluto sino entre el 20% o 35% como media, el restante número del electorado no los votó.

De tal manera que ni bien empiezan sus funciones deben trabajar con diligencia, caso contrario tendrán la presión de sus habitantes, sumándole a sus políticos opositores.

La mayoría de las provincias y ciudades, comparten los mismos problemas de salud, seguridad, educación, reactivación económica entre otros. Que si bien por ley no son competencias directas, pero sí son responsables de coordinar y articular acciones en mejorar el bienestar de sus mandantes.

De cada autoridad local dependerá mover bien las fichas para atender muchas demandas en simultáneo, donde las respuestas deben ir mostrándose en el corto y mediano plazo, al menos en temas prioritarios.

Muchos años atrás, el tiempo de prueba para las autoridades prácticamente era de un año, hoy en día no se perdona nada. Vivimos acelerados. Si en todo este tiempo no fuiste lo suficientemente diligente, seguramente tendrán que prepararse para una posible revocatoria de mandato, y no lo digo de manera exagerada, sino que los opositores estarán como aves de carroña para aprovechar cualquier oportunidad desestabilizadora.

Además que si desde los gobiernos locales hay un buen desempeño, esto sin duda ayudará para que en las próximas y cercanas elecciones presidenciables del 2025 beneficie al cuadro que quieran candidatizar y captar la presidencia de Ecuador. Las fichas están barajadas, solo hay que saberlas mover y ubicar.

Víctor Andres Barona Balseca