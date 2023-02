Cartas al Director / 17 de febrero del 2023

Por qué perdió Cynthia Viteri las elecciones?

En plena era de la revolución digital, las dinámicas de la comunicación han cambiado sin que podamos entenderlas. El impacto del contenido sobre las audiencias es hoy más relevante que nunca. Por ende la importancia de un buen marketing.

En esta era, las redes sociales tienen la misma función que una casa editorial, se debe controlar previamente el contenido basado en una estrategia. ¿Qué fallo? El uso de sus redes sociales cayeron en el narcisismo. Se recomienda crear contenido centrado en las necesidades de los públicos.

Su ropa al inicio sofisticada y formal; posteriormente, deportiva y mostrando tatuajes, es considerada por los expertos como un error de consistencia. Debió mantener la misma imagen formal desde el principio hasta el fin, generaba confianza.

La imagen debe conectar con las creencias de su público. Para este, una persona formal se asocia con eficiencia, responsabilidad y liderazgo. Otra que usa tatuajes se asocia con un estilo de vida desequilibrado. Su imagen debió ajustarse a las percepciones del público al cual se dirigía, con el fin de generar empatía y lealtad en los votantes.

Los jóvenes rechazan a un adulto que imita su estilo; los adultos consideran ridículo que un adulto se vista como joven. Si Viteri hubiera conocido estos insights, no habría perdido los dos grupos de su público, ni así tampoco las elecciones.

Andrea Medina León

El Correa-Nebot-Lasso sepulta al Ecuador

Autócratas que, al ganar sus elecciones amañadas, ¿vitorean la democracia y respeto al voto?, más Nebot, Lasso, Cynthia, Freile… “Y el Pueblo no tiene voz ni voto”. Con desestabilizadores golpes 2019 y 2022 desde la calle, el parlamento y FSP. ¿Cómo el país no va a querer volver a la Isla de Paz de 2006? ¿Raye NO y por quienes nos volvieron Ecuadorkill? ¿CNE recompone? ¿Sólo fraude del NO? ¿5F con apagón-smartmatic, 90 mil actas inconsistentes; E. Nájera, software pasa votos de uno a otro; E. Pita, centro paralelo con actas nuevitas - como las planchadas de Moreno, etc.? ¿Y Fiscalía? ¿Ágil contra A. P. Córdoba en 2017? ¿Culpan al voto nulo y al IGM? FF.AA. custodios ciegos del dictatotalitarismo que viola derecho primario de la democracia, “el sufragio”, raíz de todos los males. ¿Pabel y Paola recibirán a Iza y compañía? El “exit poll” lo que el Pueblo rayó. ¿Cynthia ganó, pero perdió y no reclamó? Todos liberados y amnistiados con la no-Justicia y no-Asamblea. La Lista de Odebrecht y C. Polit sirvieron para comprometer y no fueron oposición clara exautoridades, “hoy son aliados”. Y como en 2017, políticos y no políticos ungieron a Moreno, en 2019 a Yunda y Pabón y en 2023 Lasso para abajo, sepultan la Patria como lo advirtió M. de Jesús. ¿Debe irse antes de 2024 y 2025? ¿Golpe de calle y renuncia? ¿Voluntad del Pueblo y por corrupción e inoperancia? ¿Juicio de la Asamblea por caso G. Padrino (de todos y todas)? Y antes de que incendien el país, “Sr. Lasso renuncie y ponga la alfombra roja para el regreso del jefe”. ¿País silenciadopor el poder y la delincuencia con luz verde por sus leyes, jueces y gobierno? Una verdadera Consulta era de 1 pregunta: ¿Quiere volver a la Constitución del 98 para que haya paz, justicia y democracia? En la Cubazuela del Paralelo 0, esperando el regreso y coronación de su Majestad. ¡Dios, apiádate del Ecuador!

Juan Carlos Cobo Rueda