Reflexión en medio de la Tormenta

Actualmente después de más de un mes de encierro las cosas siguen empeorando, no se encuentra una solución a todo este caos que ha logrado paralizar el mundo entero. Los casos siguen aumentando y cada día en mi mente surge la pregunta si es que nuestro sistema de salud pública podrá resistir. Sin que haya existido alguna crisis ya era deficiente, tomar un turno llevaba largos meses de espera.

Pero hay que dejar por un momento todo esto de lado, escucho siempre que se debe mantener la esperanza hasta el final, como se hace en los partidos de la selección. Es momento de cuidar nuestra salud mental, ya que la cuarentena afecta a unas personas más que a otras, mantener la cabeza ocupada. Series, trabajo, deberes, ejercicio, son varios los medios para lograrlo. Bancos privados, organizaciones, instituciones, gente millonaria, han donado millones de dólares para que esto se pueda combatir.



Tuvo que haber una crisis para que nos demos la mano unos a otros, teniendo la capacidad pero no lo hacíamos, una vez más lo repito, hay que dejar de lado los pensamientos negativos. Las relaciones van a ser más fuertes a futuro, hay que agradecer a los que debemos considerar nuestros héroes, médicos, agricultores, y demás gente que hace que los países se mantengan de pie. Es digna de admirar la entrega y el esfuerzo de cada uno de ellos, y no hay que olvidarse de nosotros mismos, aunque no parezca que hacemos mucho, hacemos bastante al quedarnos en nuestros hogares, ayudamos a que esta epidemia no se propague con tanta fuerza.