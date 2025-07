Tom Cruise dejó atrás la discreción que por años marcó su vida personal. El actor fue captado tomado de la mano con Ana de Armas durante un concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres, y ese pequeño gesto fue suficiente para confirmar lo que muchos intuían.

No hubo comunicados ni declaraciones. Solo una imagen, compartida por un fan en redes sociales, bastó para que medios como Excelsior y TMZ lo dieran por hecho: Tom Cruise está en una nueva relación. Y esta vez, no teme mostrarse tal como es.

Todo ocurrió durante el concierto de Oasis. Entre la multitud, alguien reconoció al protagonista de ‘Misión: Imposible’ y a la actriz de ‘Blonde’. Las imágenes muestran a Tom Cruise y Ana de Armas disfrutando de la música, bailando juntos y tomados de la mano. Un detalle inusual en la vida del actor, quien ha sido hermético sobre sus vínculos amorosos desde su separación con Katie Holmes en 2012.

Grazia Magazine confirmó que fue el DJ británico Goldie quien subió la imagen más comentada: un selfie en el que Cruise sonríe junto a Ana. No solo posaron con naturalidad, sino que el gesto fue replicado por numerosos medios como una señal clara de romance.

Tras la aparición en Londres, la pareja fue vista en Vermont. Caminaron por el pueblo, comieron helado y recorrieron un parque nacional en automóvil. Según Excelsior, nuevamente fueron fotografiados de la mano. Sin declaraciones ni entrevistas, solo gestos cotidianos que confirman lo que ambos parecen querer compartir sin palabras.

Este estilo reservado encaja con la forma en que Cruise ha manejado su vida personal. TMZ destaca que el actor evita hablar de su intimidad, pero sus acciones dicen más que cualquier comunicado.

Tom Cruise and Ana de Armas went on a weekend getaway together — and they were holding hands…does this mean they are truly together?



More pics: https://t.co/s9LFY34NLb pic.twitter.com/hB6wieNH9m