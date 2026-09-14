Deportistas critican a Sydney Sweeney por su desnudo. Ella responde

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La actriz estadounidense Sydney Sweeney generó una fuerte controversia en el deporte femenino tras protagonizar la campaña publicitaria Just Sports para la plataforma de predicciones Novig, lanzada el 9 de septiembre de 2026.

Diversas atletas internacionales calificaron el anuncio de dañino por hipersexualizar la imagen de la mujer en la industria.

¿Quieres profundizar en los detalles de esta polémica publicitaria? Revisa también cómo nació el debate en torno al comercial de apuestas de la actriz.

📢 ¿Por qué las atletas critican a Sydney Sweeney?

Deportistas olímpicas denunciaron que la pieza publicitaria reduce los logros técnicos y el esfuerzo físico a la exhibición del cuerpo.

Según reportó Marca, la exnadadora olímpica Ariarne Titmus afirmó que el comercial representa un insulto para las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina deportiva.

Por su parte, el medio Independent detalló que figuras como la campeona mundial de boxeo Skye Nicolson y la velocista Amy Hunt señalaron la existencia de una clara diferencia entre la estética atlética y el uso del sexo para comercializar apuestas dirigidas al público masculino.

💬 ¿Cómo defendió Sydney Sweeney su participación en la campaña?

Sydney Sweeney explicó que el concepto buscaba transmitir confianza y humor para centrar la atención en el deporte, según informó CLX Icons.

La actriz también se integró como socia estratégica y accionista de la empresa Novig para participar en las decisiones creativas del proyecto.

Pero hay un antecedente en la carrera de la intérprete que ayuda a entender esta línea estética. Conoce más sobre las anteriores campañas de lencería y celebraciones de la estrella de Hollywood.

Ante las continuas críticas en redes sociales, la intérprete republicó en Instagram portadas históricas de deportistas que posaron sin ropa en ediciones especiales de medios especializados, recordando que tanto hombres como mujeres han participado en reportajes anatómicos similares.

🏆 Impacto de la publicidad en el deporte femenino

El debate mantiene en la mira los límites de la comercialización y el respeto hacia las deportistas profesionales.

Las atletas reiteraron su pedido de erradicar la sexualización mediática para consolidar la equidad y el reconocimiento por méritos deportivos reales en las plataformas globales.

Sydney Sweeney; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Sydney Sweeney tiene marca propia de lencería? Sí. En enero de 2026 lanzó SYRN (se pronuncia “sye-rin”), su marca de lencería, desarrollada desde 2024 y donde ejerce como líder creativa, no solo como imagen. La marca refleja su interés por empoderar a través del diseño íntimo. ❓ ¿Qué proyectos tiene Sydney Sweeney para 2026 y 2027? Entre 2026 y 2027 se esperan ‘The Housemaid’s Secret’ (secuela), ‘Scandalous!’ (como Kim Novak). También mantiene su rol en ‘Euphoria S3’.

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