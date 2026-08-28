Sydney Sweeney convierte una fiesta de cumpleaños en el provocador concepto de una campaña de lencería

La actriz de ‘Euphoria‘ usó su próximo cumpleaños como concepto para presentar la nueva línea de su marca de ropa interior.

Sydney Sweeney ha decidido fusionar su imagen personal con su faceta empresarial para presentar lo nuevo de Syrn, la marca de lencería que lanzó el 28 de enero de 2026.

La actriz tomó la celebración de su cumpleaños número 29 el 12 de septiembre de 2026 como el eje central y provocador de este anuncio, cuyo lanzamiento oficial está programado para el 1 de septiembre de 2026.

Sensualidad, repostería y la estética de Syrn

El comercial muestra a la actriz en escenarios festivos luciendo las nuevas prendas.

Entre preparar repostería en lencería y deslizarse sobre una mesa hacia un pastel con un conjunto negro y liguero, la campaña sube de tono.

También incluye tomas en las que prescinde de la parte superior y cubre su pecho con pequeños pasteles, generando gran revuelo en redes sociales.

Sydney Sweeney sube la temperatura con su nueva campaña de Syrn.

El poder femenino detrás de la marca

Desarrollada desde 2024, Syrn busca transmitir un mensaje de emancipación.

En una entrevista con Cosmopolitan, Sweeney afirmó que busca “mostrar a las mujeres que podemos recuperar nuestro poder y liberarnos”.

La firma, concebida por un equipo íntegramente femenino y con modelos de diversos tipos de cuerpo, agotó su primer catálogo en cuestión de horas.

Éxito empresarial y nuevos proyectos de cine

De acuerdo con Merca 2.0, en paralelo al ámbito empresarial, la intérprete de ‘The Housemaid’ e ‘Immaculate’ prepara su regreso al cine.

Syrn no es una marca personal financiada por ella, sino que está respaldada por Coatue Management, con inversionistas como Jeff Bezos.

Sweeney protagonizará una reinvención contemporánea de Sleepy Hollow dirigida por Lindsey Anderson Beer, donde encarnará a Van Tassel en un thriller erótico con tintes góticos.

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