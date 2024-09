Selena Gomez, la famosa cantante y actriz, reveló un aspecto profundamente personal sobre su vida. En una reciente entrevista con Vanity Fair, la intérprete de Only Murders in the Building habló por primera vez sobre una situación que había mantenido en privado hasta ahora.

La estrella pasa por un buen momento profesional y amoroso. Comenzó a salir en julio de 2023 con Benny Blanco. “Él es una luz en mi vida, mi mejor amigo, y estar juntos me ha dado una nueva perspectiva sobre el amor”, confesó la cantante.

Además, recientemente entró a la lista de los multimillonarios gracias a su fortuna, según un estudio de BloomBerg, y brilla con su actuación en la película ‘Emilia Pérez’ en Netflix. Pero, como nada es perfecto en esta vida, Gomez comentó que no puede tener hijos biológicos.

La razón de que Selena Gomez no pueda tener hijos biológicos

La cantante de 32 años explicó que su diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017, afectó su capacidad para gestar. “Desafortunadamente, no puedo tener mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, confesó la cantante.

La noticia llega como una sorpresa para muchos de sus fanáticos, ya que Selena siempre había expresado su deseo de formar una familia. “Pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo”, comentó en la entrevista, reflejando su dolor inicial al recibir la noticia.

A pesar del impacto emocional, Selena se mantiene positiva y esperanzada respecto a las opciones que tiene para convertirse en madre. Durante la entrevista, también habló de la posibilidad de recurrir a la adopción o a la gestación subrogada, dos caminos que ha considerado seriamente.

Selena no pierde las esperanzas de ser madre

“Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer gestación subrogada o adopción”, dijo, reconociendo que su visión sobre la maternidad ha evolucionado con el tiempo.

Para ella, el hecho de no poder gestar no le quitará la felicidad de ser madre en el futuro: “Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.

Selena Gomez ha sido abierta sobre sus desafíos de salud en el pasado, y esta revelación ha resonado con muchas mujeres que enfrentan problemas similares. A pesar de todo, la actriz sigue optimista y emocionada por lo que el futuro le tiene preparado.

El lupus y la maternidad

El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta diferentes órganos del cuerpo, incluyendo el sistema reproductivo. Las mujeres con lupus pueden enfrentar complicaciones durante el embarazo, como preeclampsia o parto prematuro.

Además, algunos tratamientos para el lupus, como los inmunosupresores, pueden afectar la fertilidad. El riesgo de aborto espontáneo también es mayor en mujeres con esta condición.

La inflamación causada por el lupus puede dañar órganos reproductivos, dificultando la concepción. Sin embargo, con tratamiento adecuado y seguimiento médico, algunas mujeres con lupus pueden llevar un embarazo saludable.