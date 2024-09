El comediante Franco Escamilla inició con pie izquierdo el mes de septiembre de 2024. Su hija, Azul, fue hospitalizada recientemente luego de haber sido blanco de duras críticas en redes sociales tras la celebración de su fiesta de quince años.

La situación se tornó más delicada cuando internautas revivieron antiguas bromas sobre obesidad que Escamilla había hecho en sus shows, lo que provocó una ola de burlas hacia la joven. El propio comediante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Aunque Escamilla no reveló detalles específicos sobre el estado de salud de Azul, aseguró que su hija recibió la atención médica adecuada. Además, destacó que el cariño y la solidaridad de sus fans han sido fundamentales durante este proceso.

La polémica comenzó tras la viralización de fotos y videos del evento de quince años de Azul. Usuarios de redes sociales hicieron comentarios ofensivos sobre su peso.

Estos ataques fueron alimentados por las bromas que Escamilla había hecho en el pasado sobre personas con sobrepeso, las cuales el comediante justificaba como parte de su “humor negro“.

Este incidente reabrió un intenso debate en las redes sociales. Hubo usuarios que condenaron el acoso y las burlas hacia la adolescente.

Mientras que otros, de manera crítica, mencionaron que lo sucedido es un “karma” hacia Franco Escamilla, quien ha defendido su estilo de comedia con chistes polémicos sobre temas sensibles.

Gaby Salazar, esposa de Franco Escamilla y madre de Azul, también se manifestó en sus redes sociales con mensajes de aliento y reflexiones espirituales en medio de la adversidad.

A través de su cuenta de Instagram, Gaby publicó citas inspiradoras, pidiendo a sus seguidores orar por la recuperación de su hija y expresar compasión hacia quienes enfrentan situaciones difíciles.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre la fecha exacta de la hospitalización de Azul ni la gravedad del problema de salud. Sin embargo, la situación ha generado una conversación más amplia sobre el impacto del “humor negro” y sus consecuencias en la vida personal de quienes se ven afectados por las bromas.

El sitio Infobae señaló que el problema de la adolescente no trascendió a mayores, por lo que ya regresó a su casa en compañía de su familia. Al respecto, el comediante publicó un mensaje en Twitter: “FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose…”, escribió Escamilla.

FAMILIA:

Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose

Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando

Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no.

Se queda el cm en labores de “limpieza” y a los que quieren…