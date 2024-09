Miley Cyrus enfrenta una controversia legal significativa. Tempo Music ha demandado a la cantante por presunto plagio. La demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, señala similitudes entre un tema de Cyrus y una canción de Bruno Mars.

En la demanda, Tempo Music también ha incluido a distribuidoras como Sony Music y Apple, al solicitar la suspensión de la canción y una compensación económica.

Las acusaciones de Tempo Music

La cantante estadounidense Miley Cyrus está en el centro de una controversia legal. Según La FM, la plataforma de derechos musicales Tempo Music ha demandado a Cyrus por presunto plagio de su éxito Flowers.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, alega que Cyrus y su equipo utilizaron sin autorización elementos de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars, lanzada en 2013.

Tempo Music, que opera en asociación con Warner Music, sostiene que Flowers replica varios elementos de la canción de Mars. La plataforma menciona similitudes en la estructura tonal, la secuencia de estrofas, los compases del estribillo y algunos acordes específicos. Aunque Bruno Mars no figura como demandante, Tempo Music afirma que es “innegable” que Flowers se basa en When I Was Your Man.

Demandas y repercusiones

La demanda también incluye a distribuidoras como Sony Music y Apple, siguiendo con La FM, así como a cadenas de tiendas como Target y Walmart, por la difusión del sencillo Flowers.

Tempo Music solicita la suspensión de la distribución de la canción y la prohibición de su interpretación en público. Además, se exige una compensación económica por daños y perjuicios, aunque la cifra exacta no ha sido revelada.

Respuesta de Miley Cyrus a Bruno Mars en “Flowers”

A decir de Cosmopolitan, hace tiempo en TikTok se hizo viral que Miley Cyrus podría estar respondiendo a Bruno Mars en Flowers.

En la canción, Cyrus canta: “Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que tú no entiendes”. Por su parte, en When I Was Your Man, Mars expresa: “Debería haberte comprado flores, coger tu mano, debería haberte dado mis horas, cuando tuve la oportunidad”. La coincidencia en las letras ha llevado a especulaciones sobre una posible respuesta encubierta de Cyrus a Mars.

De acuerdo con Los 40, el éxito de Miley Cyrus es notable, ya que la canción dedicada a su ex Liam Hemsworth le otorgó su primer premio Grammy. Además, Flowers se ha consolidado como un himno de empoderamiento femenino. Hasta el momento, ni Cyrus ni su equipo legal han hecho comentarios sobre el tema.