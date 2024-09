Karate Kid y su secuela, Cobra Kai, son parte importante de la cultura pop pasada y presente. Sin embargo, algunos de sus actores lamentablemente han fallecido, sin poder seguir insertos en el universo de la franquicia. A continuación, rendimos homenaje a estos talentos que ya no están con nosotros.

Rob Garrison: El inolvidable Tommy

Foto: Pinterest.

Rob Garrison, conocido por su papel como Tommy en Karate Kid y Cobra Kai, falleció el 27 de septiembre de 2019 a los 59 años. Garrison comenzó su carrera en los años 70 y se destacó en la película ‘Brubaker’ (1980) antes de unirse al elenco de Karate Kid en 1984. Su personaje, Tommy, es reconocido por la icónica frase “¡Dale su merecido, Johnny!” en el torneo de karate. En Cobra Kai, Garrison retomó su papel en la segunda temporada, y ofreció una emotiva actuación que sería su última. Según SYFY, Garrison murió debido a complicaciones de riñón e hígado.

Chad McQueen: El rebelde Dutch

Foto: misionesonline.net.

Chad McQueen, hijo del legendario Steve McQueen, interpretó a Dutch en Karate Kid. Dutch era uno de los miembros más agresivos del dojo Cobra Kai. McQueen no regresó para Cobra Kai, pero su legado en la franquicia es innegable. El actor falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 63 años. Según El Informador, McQueen murió debido a complicaciones de salud no especificadas.

Pat Morita: El sabio Sr. Miyagi

Foto: Pinterest.

Aunque no fue parte de Cobra Kai, es imposible hablar de Karate Kid sin mencionar a Pat Morita, quien interpretó al sabio Sr. Miyagi. Morita falleció el 24 de noviembre de 2005 a los 73 años debido a insuficiencia renal. Su interpretación del Sr. Miyagi le valió una nominación al Oscar y dejó una huella imborrable en la franquicia. De acuerdo con The New York Times, Morita fue un pionero para los actores asiático-americanos en Hollywood.

Otros actores recordados

Además de los mencionados, otros actores de la franquicia también han fallecido. A decir de Vader, Pat E. Johnson (1939-2023), el réferi de los torneos de artes marciales, fue un destacado peleador y cinturón negro de noveno grado, que incluso entrenó a varios miembros del elenco. Nobu McCarthy (1934-2002), quien interpretó a Yuki en ‘Karate Kid II’, el amor imposible del Sr. Miyagi, hizo apariciones en programas de la década de los 60 como ‘Batman’ y ‘Perry Mason’. Danny Kamekona (1935-1996), quien también fue parte del elenco de ‘Karate Kid II’, interpretó a Sato Toguchi, el rival del Sr. Miyagi en su tierra natal, Okinawa.

El legado de Cobra Kai

Cobra Kai ha revitalizado el interés en Karate Kid, al presentar a una nueva generación de fans a los personajes clásicos. La serie ha sido un éxito en Netflix, y aunque algunos actores ya no están con nosotros, su legado perdura. La serie ha sabido rendir homenaje a estos actores, al integrar sus historias y personajes de manera respetuosa y emotiva.