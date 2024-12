La icónica serie ‘Malcolm in the middle‘ vuelve.

Según el portal Variety, la plataforma de streaming Disney Plus producirá cuatro nuevos episodios de esta comedia, que marcaron a toda una generación.

Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm) y Jane Kaczmarek (Lois) ya están confirmados para retomar sus papeles.

Vuelve con la esencia original

Linwood Boomer, creador de la serie, liderará este proyecto para garantizar que la esencia y el humor característico se mantengan intactos.

Esta apuesta de Disney Plus combina nostalgia con historias frescas que prometen conectarse con una nueva generación de espectadores.

¿De qué tratarán los nuevos capítulos?

La trama tomará un salto temporal respecto a la serie original. Según Variety, Malcolm ahora es padre y, junto a su hija, enfrentará nuevos desafíos familiares.

Los episodios incluirán el aniversario número 40 de bodas de Hal y Lois, evento que desatará el caos habitual.

Los actores anticipan un proyecto inolvidable

El actor Frankie Muniz confesó a Variety su emoción por revivir el papel que lo catapultó a la fama. Por su parte, Justin Berfield (Reese) dejó entrever en redes sociales su posible participación en esta nueva entrega.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, los fanáticos ya esperan con ansias este regreso. El proyecto, actualmente en desarrollo, promete devolver el humor irreverente y las dinámicas familiares que hicieron de ‘Malcolm in the middle’ un fenómeno global.

¿De qué trata la serie ‘Malcolm in the middle’?

‘Malcolm in the Middle’ es una comedia de situación estadounidense que se emitió entre el año 2000 y 2006. La serie sigue la vida de Malcolm, un niño superdotado con un coeficiente intelectual extraordinario, y su disfuncional pero entrañable familia. Malcolm enfrenta los desafíos típicos de la adolescencia mientras lidia con los problemas caóticos y surrealistas que surgen en su hogar.

La familia de Malcolm está compuesta por su madre Lois, una figura autoritaria y decidida que mantiene todo bajo control; Hal, su padre despreocupado y algo infantil; y sus hermanos: Reese, el rebelde; Dewey, el peculiar y creativo; y Francis, el alcalde, que siempre está metido en problemas. Más tarde, en la serie, presentamos a Jamie, el hermano menor.

El tono de la serie mezcla humor absurdo con comentarios sociales sobre temas familiares, educativos y económicos. A lo largo de las siete temporadas, ‘Malcolm in the Middle’ explora las dinámicas familiares, los conflictos cotidianos y las aventuras de un grupo de personajes únicos, todo desde la perspectiva de Malcolm, quien ocasionalmente rompe la cuarta pared para hablar directamente al espectador.