Kim Kardashian y la historia del violento robo que puso en riesgo su vida en París en 2016

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Kim Kardashian recibió un euro simbólico por el robo de sus joyas en París en 2016. ¿Qué ocurrió esa noche?

Un tribunal de París otorgó a Kim Kardashian y a su estilista Simone Harouche la indemnización de un euro que ambas solicitaron tras el robo sufrido en 2016.

La resolución corresponde a la demanda civil iniciada tras la condena de ocho implicados en el asalto.

La empresaria calificó el episodio como “la experiencia más aterradora” de su vida.

Un euro simbólico para cerrar el proceso legal de Kim Kardashian

El tribunal concedió la indemnización de un euro, (1,15 dólares), que la empresaria pidió por el atraco.

La decisión fijó además una indemnización de 109 516 euros (125 751 dólares) para un antiguo recepcionista del Hotel de Pourtalès, así como 50 000 euros (57 414 dólares) para el establecimiento.

Con esta resolución se da por finalizado el proceso posterior a la condena de ocho implicados, conocidos mediáticamente en Francia como “les papys braqueurs”.

¿Qué ocurrió realmente la noche en que Kim Kardashian temió por su vida?

De acuerdo con Clarín, el 3 de octubre de 2016, cinco hombres disfrazados de policías encañonaron al recepcionista del hotel, entraron a la habitación de Kardashian, la ataron de pies y manos y la encerraron en el baño.

Los delincuentes le apuntaron con un arma en la cabeza para arrebatarle su anillo de compromiso de cuatro millones de dólares y otras joyas valoradas en más de seis millones.

Durante el juicio penal de 2025, la celebridad relató que rogó por su vida pensando que la asesinarían antes de que los atacantes huyeran en bicicleta.

Imagen de archivo de Kim Kardashian.

Pese a las condenas definitivas dictadas ese mismo año, la mayor parte del botín nunca se recuperó y el impacto psicológico del atraco aún perdura en su vida.

El fallo judicial pone fin a un proceso histórico para la celebridad estadounidense. La resolución confirma el reconocimiento oficial del trauma que afectó su vida personal tras el ataque.

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