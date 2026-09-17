Kim Kardashian recibe una insólita indemnización por el robo que sufrió en París en 2016

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un tribunal de París resolvió la demanda civil derivada del asalto a mano armada que sufrió Kim Kardashian en 2016, fijando una reparación económica de un euro (1,15 dólares) para la empresaria el 15 de septiembre de 2026.

La cifra corresponde a la suma simbólica que la celebridad solicitó ante la justicia francesa para buscar responsabilidad y no una compensación monetaria, según reportó El Tiempo.

💰 ¿Qué dijo Kim Kardashian sobre el fallo?

La empresaria estadounidense y su estilista Simone Harouche expresaron su agradecimiento al sistema judicial por el reconocimiento como víctimas, de acuerdo con El País.

El suceso ocurrió durante la Semana de la Moda en el hotel Le Pourtalès, donde una banda delictiva sustrajo un botín en joyas valorado en más de 6 millones de dólares.

Si quieres profundizar en los detalles del proceso penal y las declaraciones de la celebridad ante las autoridades, puedes revisar como fue el juicio por el robo a Kim Kardashian.

⚖️ Otras indemnizaciones fijadas por el tribunal francés

Un exrecepcionista del establecimiento hotelero recibió cerca de 110 000 euros (126 249 dólares) tras alegar traumas severos provocados por el asalto.

Asimismo, el hotel Le Pourtalès obtuvo 50 000 euros (57 382 dólares) por los daños ocasionados a su reputación institucional, conforme detalló El Colombiano.

👴🏻 ¿Qué pasó con los responsables del atraco a la empresaria?

Ocho personas resultaron condenadas por robo a mano armada y secuestro en el proceso penal.

Por la avanzada edad de varios de los acusados, la agrupación fue calificada en Francia como “los abuelos ladrones”.

La resolución civil permite a la empresaria dar por cerrado el capítulo legal sobre el hecho traumático.

Pero la vida de la modelo no deja de generar tendencia: lo curioso es que la historia no termina ahí y sus extravagantes hábitos siempre dan de qué hablar, como la vez que probó el tratamiento estético con esperma de salmón para el cuidado de su piel.

Kim Kardashian; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Kim Kardashian se graduó de la escuela de leyes? Sí, se graduó en junio de 2026 tras seis años de estudio y preparación para el examen de barra. Este logro marca un hito en su carrera más allá de la televisión y los negocios. ❓ ¿Con quién está saliendo Kim Kardashian en 2026? Mantiene una relación pública con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton desde febrero de 2026. Ambos han aparecido juntos en viajes familiares y eventos deportivos, consolidando su romance ante los medios.

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