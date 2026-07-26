Karol G hizo realidad el sueño de una pareja de enamorados

Karol G inició su gira mundial Viajando por el mundo, Tropitour el 24 de julio de 2026 en Chicago, Estados Unidos.

Durante la presentación, la artista colombiana regaló un viaje de luna de miel a París a una pareja de recién casados que asistió al estadio Soldier Field.

🎶 El gesto de Karol G con sus fanáticos en Chicago

Durante el espectáculo, una pareja llamó la atención de la cantante mediante un cartel donde expresaban su deseo de celebrar su boda en otro show.

La intérprete interactuó con los asistentes y les consultó sobre su destino soñado, según cita Noticias Caracol.

Al escuchar que la pareja deseaba conocer Francia, la artista confirmó que asumirá los gastos del traslado.

La artista pidió a su equipo coordinar la logística para recibirlos en su concierto del 1 de julio de 2027, según detalló la redacción de Semana.

Para conocer más sobre la trayectoria de la artista urbana y sus reconocimientos internacionales, puedes consultar el hito histórico de Karol G en el Paseo de la Fama de Hollywood.

📲 ¿Por qué la pareja eligió París para su luna de miel?

La joven recién casada confirmó en vivo que la capital francesa era su destino ideal.

La cantante aprovechó la coincidencia de las fechas de su gira internacional en Europa para otorgarles accesos al evento y el viaje completo, según reporta Excélsior.

El momento generó ovaciones entre los miles de asistentes en el estadio.

Posterior a la presentación, los videos registrados por los fanáticos se viralizaron rápidamente en distintas plataformas digitales.

Este tipo de gestos demuestra la cercanía de la colombiana con su público; si quieres profundizar en otros momentos emotivos de la cantante, te recomendamos leer las reacciones y la preocupación de sus seguidores tras un sensible mensaje en redes.

🎙️ Inicio de la gira mundial Tropitour

El concierto en Chicago marcó el comienzo de la nueva propuesta musical de la cantante urbana.

El espectáculo contó con la participación de la venezolana Elena Rose como artista de apertura y una escenografía inspirada en formaciones rocosas.

La presentación incluyó pantallas LED, pasarelas y el estreno en vivo del tema Matadora.

La gira continuará con fechas programadas en recintos de Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Alemania y Francia.

La cantante mantendrá las fechas confirmadas de su itinerario internacional, mientras su equipo gestiona la logística del viaje obsequiado a los fanáticos.

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