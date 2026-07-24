Karol G y Pedro Pascal con estrella en Hollywood, pero DiCaprio, Rihanna y otros siguen ‘ignorados’

El Paseo de la Fama de Hollywood reveló oficialmente su “Promoción 2027”, una lista de 33 figuras del entretenimiento que inmortalizarán su nombre en el famoso bulevar de Los Ángeles.

Entre los galardonados destacan la colombiana Karol G, el actor chileno Pedro Pascal, el creador de ‘South Park’ Trey Parker, la cantante Toni Braxton y la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal.

Sin embargo, hay ausencias que generan inquietud.

No basta con ser famoso

Margot Robbie tiene 18 años de carrera, habiendo comenzado en 2008 en la televisión australiana.

A pesar de su impacto global, figuras como Bad Bunny, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Rihanna continúan sin poseer una baldosa dorada en el suelo hollywoodense.

Leonardo DiCaprio tiene una carrera artística de 35 años, la cual comenzó a principios de la década de 1990 con anuncios publicitarios y su debut en el cine con la película Critters 3 en 1991.

El motivo de estas ausencias no siempre responde a una omisión del comité, sino a la logística del propio reconocimiento.

Para obtener una estrella, el artista debe ser nominado por un tercero, aceptar la candidatura y pagar —o gestionar a través de su estudio o discográfica— una cuota de patrocinio de 75 000 dólares destinada a la creación, instalación y mantenimiento del monumento.

Un requisito inesperado

Bad Bunny tiene aproximadamente 10 años de carrera musical profesional, desde que comenzó a ganar fama en plataformas digitales en 2016.

Además, es un requisito obligatorio que el homenajeado asista presencialmente a la ceremonia de develación en un plazo máximo de dos años.

En casos como los de Leonardo DiCaprio o Margot Robbie, la apretada agenda de rodajes o el desinterés personal por el proceso de postulación podrían haber pospuesto el trámite.

Por su parte, íconos de la música como Rihanna o Bad Bunny, aunque cumplen de sobra con el criterio de trascendencia cultural y récords comerciales, tal vez no han completado aún el proceso formal que exige el comité.

Mientras la clase 2027 prepara sus festejos, hay fans que siguen cuestionando cómo los nombres más influyentes del cine y la música actual continúan fuera de la acera más famosa del mundo.

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