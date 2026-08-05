Georgina Rodríguez defiende su cuerpo ante críticas y comparte consejo de Cristiano Ronaldo

La empresaria e influencer Georgina Rodríguez respondió el 4 de agosto de 2026 a los cuestionamientos recibidos sobre su físico tras la difusión de imágenes de sus vacaciones familiares en Mallorca.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo publicó un extenso mensaje en Instagram para defender la aceptación corporal y rechazar los comentarios sobre el aspecto físico ajeno.

💬 ¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez desveló en su publicación la conversación que mantuvo con el delantero luego de leer las críticas sobre su peso.

Según detalló el medio Qué, el deportista le recordó que su valor reside en su personalidad, su rol como madre y su éxito profesional, minimizando la importancia de la imagen estética ante las opiniones externas.

Para conocer más sobre la relación de la pareja y sus planes a futuro, puedes consultar las declaraciones sobre su posible matrimonio.

🧘‍♀️ El mensaje de autoestima y salud de la modelo

La empresaria explicó que realiza actividad física por salud mental, energía y disciplina, descartando que el ejercicio constituya una lucha por adelgazar.

La fuente El Gráfico reportó que la modelo reafirmó su postura al señalar que ama sus curvas y la libertad de vivir en el cuerpo que elige. Además, expresó el deseo de enseñar a sus seis hijos que la valía personal no depende de una talla.

Si quieres profundizar en los momentos más complejos que ha enfrentado la influencer junto a su familia, te recomendamos leer su testimonio sobre la pérdida de su bebé y cómo afrontó ese proceso.

👏 El respaldo de Antonela Roccuzzo en redes sociales

El pronunciamiento de la modelo generó diversas muestras de afecto en las plataformas digitales.

De acuerdo con información difundida por Info del Estero, Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, dejó tres emojis de aplausos en la publicación, un gesto interpretado como un respaldo público frente a la presión estética.

Este vínculo de respeto entre ambas se complementa con el especial obsequio que recibió Antonela por parte de Georgina, muestra de la buena relación que mantienen.

La empresaria concluyó que los cuerpos femeninos cambian con el tiempo y que continuar transformándose significa seguir viviendo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Georgina Rodríguez y a qué se dedica actualmente? Georgina Rodríguez es una modelo, empresaria e influencer española nacida en Argentina, conocida mundialmente por su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. Actualmente destaca como empresaria en el sector de la moda y la belleza, además de protagonizar su propio reality show en Netflix. ❓ ¿Dónde nació Georgina Rodríguez y cuál es su nacionalidad actual? Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina, pero creció desde muy pequeña en Jaca, España. Cuenta con la nacionalidad española y se identifica culturalmente con el país europeo, donde desarrolló gran parte de su vida personal y profesional antes de mudarse al extranjero. ❓ ¿Cuántos hijos tiene Georgina Rodríguez con el futbolista Cristiano Ronaldo? Georgina Rodríguez tiene dos hijas biológicas con Cristiano Ronaldo: Alana Martina y Bella Esmeralda. Además, asume plenamente la crianza de los otros tres hijos del futbolista —Cristiano Jr., Eva y Mateo—, conformando una familia de cinco hijos en total y uno fallecido. ❓ ¿Cómo se llama el reality show de Georgina Rodríguez en Netflix? El reality show se titula ‘Soy Georgina’ y se estrenó a nivel global en la plataforma Netflix. La producción ofrece un vistazo exclusivo a su vida cotidiana, su faceta empresarial, su rol como madre y su estilo de vida junto a Cristiano Ronaldo.

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