Hayden Panettiere y más famosos que murieron por sobredosis relacionadas con el fentanilo

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El fentanilo es un opioide sintético utilizado médicamente para tratar dolores intensos.

Su presencia ha sido identificada en casos de sobredosis que han causado la muerte de figuras de la música, el cine y la televisión.

En varios de estos casos, los informes forenses determinaron que el fentanilo estuvo combinado con otras sustancias.

Estos son algunos artistas y actores cuyas muertes fueron relacionadas oficialmente con esta sustancia.

1. Hayden Panettiere

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años. Fue conocida por sus papeles en ‘Malcolm in the Middle’, ‘Heroes’ y ‘Nashville’.

El 22 de septiembre de 2026, el forense del condado de Greenville confirmó que murió por los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, entre ellas alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

La actriz estadounidense Hayden Panettiere es recordada por su papel en ‘Malcolm el de en medio’.

El fallecimiento fue clasificado como accidental.

2. Angus Cloud

El actor estadounidense Angus Cloud murió el 31 de julio de 2023, a los 25 años. Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Fezco en la serie ‘Euphoria’.

La autopsia determinó que murió por una intoxicación aguda provocada por los efectos combinados de fentanilo, cocaína, metanfetamina y benzodiacepinas.

Angus Cloud

El fallecimiento fue clasificado como accidental.

3. Mac Miller

El rapero estadounidense Mac Miller murió el 7 de septiembre de 2018, a los 26 años. Su nombre real era Malcolm James McCormick y entre sus álbumes se encuentran ‘Blue Slide Park’, ‘GO AM’ y ‘Swimming’.

El médico forense de Los Ángeles determinó que murió por una toxicidad combinada de fentanilo, cocaína y etanol.

Mac Miller

La autoridad clasificó el fallecimiento como accidental.

4. Tom Petty

El músico estadounidense Tom Petty murió el 2 de octubre de 2017, a los 66 años. Fue reconocido por su carrera como solista y por su trabajo con Tom Petty and the Heartbreakers.

El informe forense determinó que sufrió una intoxicación combinada que incluyó fentanilo, oxicodona, temazepam y alprazolam, entre otros medicamentos.

Tom Petty

La muerte fue considerada accidental.

5. Lil Peep

El rapero y compositor estadounidense Lil Peep, cuyo nombre real era Gustav Åhr, murió el 15 de noviembre de 2017, a los 21 años. El artista había ganado popularidad por combinar hip hop, emo y rock alternativo.

El médico forense del condado de Pima determinó que murió por los efectos combinados de fentanilo y alprazolam.

Lil Peep

El fallecimiento fue clasificado como accidental.

6. Prince

El músico estadounidense Prince, cuyo nombre real es Prince Rogers Nelson, murió el 21 de abril de 2016, a los 57 años, en su residencia de Paisley Park, Minnesota.

Fue una de las figuras más influyentes de la música y es recordado por álbumes como ‘Purple Rain’ y ‘1999’.

El médico forense determinó que la causa de muerte fue una sobredosis accidental de fentanilo. Posteriormente, los análisis toxicológicos confirmaron una elevada concentración de la sustancia en su organismo.

Prince

Los casos de estas figuras muestran cómo el fentanilo ha estado presente en distintas muertes por intoxicación, tanto de manera aislada como combinado con otras sustancias.

Su alta potencia ha convertido a este opioide en un factor relevante dentro de la crisis de sobredosis que afecta a distintos países.

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