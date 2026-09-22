Caso Hayden Panettiere. Fentanilo y otras sustancias que hallaron en la autopsia de la actriz

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto de 2026 por los efectos tóxicos de múltiples drogas, de acuerdo con el informe oficial difundido este martes 22 de septiembre por la Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur.

El análisis descartó signos de violencia y determinó que la causa del deceso fue accidental, reportó el medio RC Noticias.

🧪 ¿Qué sustancias detectó el examen forense de Hayden Panettiere?

El reporte técnico reveló la presencia de fentanilo y 4-ANPP en el organismo.

El portal Cooperativa detalló que el análisis también halló alprazolam, metocarbamol y quetiapina en el cuerpo de la artista de 36 años.

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia que deprime el sistema respiratorio.

Por su parte, el 4-ANPP es un precursor químico y subproducto directo que muestra la elaboración ilícita o adulterada de dicha droga.

Para conocer más sobre cómo se desarrolló el análisis en Carolina del Sur y el dictamen inicial, revisa los detalles del informe forense sobre Hayden Panettiere.

💊 ¿Para qué sirven y qué efectos causan estos fármacos?

El alprazolam es una benzodiacepina prescrita para tratar la ansiedad y el pánico.

Al combinarse con opioides, este fármaco disminuye la actividad neuronal e incrementa el riesgo de un paro respiratorio, precisó la cadena El Universal.

El metocarbamol actúa como un relajante muscular de acción central para aliviar espasmos, generando somnolencia y debilidad.

En tanto, la quetiapina es un antipsicótico atípico utilizado en tratamientos de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión mayor, cuyo efecto secundario principal es una marcada fatiga.

Las autoridades médicas coinciden en que la mezcla incontrolada de este tipo de medicamentos incrementa el peligro de sobredosis; profundiza en los riesgos del uso combinado de fentanilo y oxicodona en la salud.

⚠️ Efecto de la combinación en el organismo

La mezcla simultánea de un opioide, una benzodiacepina, un relajante muscular y un antipsicótico causó una depresión severa del sistema nervioso central.

Esta interacción bloqueó la respuesta respiratoria automática e indujo un paro cardiorrespiratorio fatal.

Actualmente, los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos investigan el origen de las sustancias para determinar quién facilitó las pastillas adulteradas a la actriz.

Sin embargo, la historia no termina aquí: existen sospechas sobre un presunto distribuidor en Los Ángeles y mensajes que están bajo análisis; sigue aquí los avances de la investigación de la DEA sobre el caso de Hayden Panettiere.

Hayden Panettiere; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Por qué la investigación abarca Los Ángeles y Carolina del Sur? Porque las autoridades rastrean tanto el lugar del fallecimiento como el posible origen de las sustancias. La DEA y agentes locales están indagando si Panettiere obtuvo pastillas no recetadas de un vendedor en el área de Los Ángeles antes de viajar a Carolina del Sur, donde fue hallada en paro cardíaco. ❓ ¿Qué papel tiene la DEA en el caso? La DEA lidera la línea federal de la pesquisa, similar a casos de sobredosis con fármacos de calle. Según reportes, están revisando mensajes de texto de años entre la actriz y su presunto distribuidor, y buscan identificar a quien le suministró la dosis fatal.

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