El fenómeno global de ‘Stranger Things’ ha cerrado su historia principal, pero el final de la quinta temporada no es el final del camino.

Netflix y los hermanos Duffer confirmaron que el universo del ‘upside down’ se expandirá con nuevas producciones que prometen reescribir lo que conocemos.

Según detalla Diario El Argentino, el estudio apuesta por ampliar esta mitología con historias autónomas y personajes inéditos que explorarán rincones desconocidos de la dimensión oscura.

🪨 Un origen oculto en ‘Stranger Things’

¿Recuerdas la piedra incandescente que el joven Henry Creel extrajo de un maletín en el desierto? Ese objeto, que marca el primer contacto con el Azotamentes, será el eje central del próximo ‘spin-off’ de acción real.

TV Azteca revela que este detalle obligará a los fanáticos a ver la serie completa otra vez para entender las pistas sembradas.

Esta nueva producción se alejará de los años 80 y de la ciudad de Hawkins para enfocarse en una mitología totalmente nueva.

📺 ¿Volverán los niños de Hawkins?

Aunque el elenco original se despide de la acción real, una versión animada llegará pronto a las pantallas.

Mens Health Latam informa que el proyecto se titula ‘Stranger Things: Tales From ’85’ y funcionará como una intercuela situada entre la segunda y tercera temporada.

En esta serie animada, volveremos a ver a Once, Mike y Dustin enfrentando monstruos paranormales durante el invierno de 1985. El estreno de esta pieza está previsto para el año 2026.

🚲 El futuro sin Once ni bicicletas

Los hermanos Duffer buscan que cada nueva serie sea su propia entidad creativa. El ‘spin-off’ de acción real no contará con los personajes clásicos ni con la estética ochentosa que definió a la saga original.

Diario El Argentino menciona que los creadores descartaron teorías sobre continuaciones centradas en Holly Wheeler o el Proyecto Montauk.

La apuesta es arriesgada: un elenco nuevo en una década distinta para evitar la repetición artificial de la historia.

¿Qué secretos oculta realmente la roca roja del desierto? El universo de ‘Stranger Things’ apenas comienza a revelar sus capas más profundas y oscuras.

