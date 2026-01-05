El pasado 31 de diciembre de 2025, millones de espectadores presenciaron el cierre de ‘Stranger Things’ en Netflix con un episodio de más de dos horas.

Sin embargo, plataformas como Libertad Digital reporta que el denominado “Conformity Gate” ha inundado las redes sociales con una hipótesis inquietante.

Muchos seguidores aseguran que el desenlace emitido es en realidad una ilusión fabricada por el villano Vecna.

Según explica el portal Que Ver, los fanáticos sospechan que el octavo episodio, titulado Este lado, está incompleto y oculta la verdadera conclusión.

🕵️‍♂️ Pistas ocultas en ‘Stranger Things’

La teoría sostiene que existen ‘easter eggs’ o mensajes ocultos que delatan esta realidad artificial.

La revista Forbes menciona que, durante la escena de la graduación, varios estudiantes posicionan sus manos de la misma forma característica que Henry Creel.

¿Es posible que los protagonistas sigan atrapados en una dimensión falsa? Algunos usuarios notaron que las togas naranjas y la ausencia de cicatrices en personajes clave sugieren una ficción diseñada para engañar al espectador.

📅 ¿Un estreno secreto de ‘Stranger Things’?

Teoría Conformity Gate en Netflix.

El rumor apunta a que un capítulo adicional llegaría de forma sorpresiva este 7 de enero.

Libertad Digital detalla que esta fecha coincide con el número siete, una cifra con gran peso simbólico a lo largo de toda la producción.

Además, al buscar “Conformity Gate” en el buscador de Netflix, el sistema redirige directamente a la serie.

Que Ver destaca que el lomo de los libros de ‘Calabozos y Dragones’ en la escena final formaría la frase “X A Lie“, insinuando que lo visto fue una mentira.

🚩 El destino de Once

Aunque el cierre oficial mostró el sacrificio de la joven heroína, las dudas sobre su muerte persisten.

Forbes indica que el personaje de Mike plantea en el epílogo que ella podría haber escapado gracias a una ilusión creada por Kali.

¿Se revelará la verdad en las próximas horas? Por ahora, Netflix solo ha confirmado un documental sobre el rodaje para el 12 de enero, mientras el misterio sobre el verdadero final sigue creciendo.

