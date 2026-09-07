Tras la cancelación de ‘Spider-Noir’, Nicolas Cage respondió con genialidad

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El actor estadounidense Nicolas Cage se pronunció tras la cancelación de la serie ‘Spider-Noir’ por parte de Prime Video.

El proyecto audiovisual concluye tras su primera temporada pese a registrar 11 nominaciones a los Premios Emmy, según confirmaron medios como AS.

Si quieres profundizar en cómo el actor asumió esta fase en su trayectoria y asumió un nuevo papel oscuro en la pantalla, te invitamos a leer más sobre esta etapa de Nicolas Cage.

🎭 La respuesta de Nicolas Cage ante el cierre del proyecto

Nicolas Cage afirmó a Deadline que una sola temporada resulta perfecta porque expresó lo que deseaba transmitir con un personaje peligroso, innovador y de estilo pop art.

El intérprete de Ben Reilly ya había señalado en previas declaraciones recogidas por Hollywood Reporter que el proyecto funcionaba de forma autónoma.

Prime Video no ha detallado públicamente los motivos oficiales detrás de esta resolución corporativa.

📺 El impacto en las producciones de Marvel y streaming

La cancelación de ‘Spider-Noir’ marca un precedente en las series televisivas derivadas de cómics, donde pocas producciones logran concretar una segunda entrega.

Para conocer más sobre este aspecto y repasar los momentos más destacados de la filmografía del intérprete, puedes consultar el análisis de la carrera de Nicolas Cage a lo largo de sus películas.

Cultura Ocio y Hollywood Reporter explicaron que Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television continuarán su alianza estratégica para desarrollar nuevos proyectos vinculados a Marvel.

🔮 El futuro de la alianza entre Amazon y Sony

La primera temporada se sostiene como una obra completa que no requiere secuela. La alianza entre los estudios continuará en el desarrollo de nuevas producciones televisivas aún no reveladas.

‘Spider-Noir’ y Nicolas Cage; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuántos Emmys ganó y cómo fue su rendimiento? ‘Spider-Noir’ llegó al fin de semana de los Emmy con 11 nominaciones en categorías técnicas y de producción. En sus primeras seis semanas acumuló 2 600 millones de minutos vistos y un 92% en Rotten Tomatoes, según reportes de la industria. ❓ ¿De qué trata ‘Spider-Noir’ y quién más actuó? La serie sigue a Ben Reilly (Cage), un investigador privado en el Nueva York de los años 30 que revive su pasado como ‘The Spider’, el único superhéroe de la ciudad. El reparto incluye a Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson

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