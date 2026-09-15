Premios Emmy 2026. La lista completa de producciones ganadoras

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La 78 edición de los Emmy 2026 se celebró el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.
La gala consagró a ‘Widow’s Bay’ como la mejor serie de comedia y a ‘The Pitt’ como el mejor drama de la temporada.
La conducción de los Emmy 2026 estuvo a cargo de la actriz Mariska Hargitay.
Lo curioso es que la historia no termina en la gala central, ya que decenas de estatuillas se entregan en días previos; descubre por qué existen categorías técnicas que se premian antes del evento principal.
‘Widow’s Bay’ encabezó el listado de los Emmy 2026 con seis estatuillas en la ceremonia televisada y 14 en total al sumar las categorías técnicas.
La producción de HBO Max ‘The Pitt’ se alzó con el premio a mejor serie dramática. Según reportó El Espectador, ambas producciones figuraban entre las favoritas del certamen.
En actuación dramática, Noah Wyle triunfó como mejor actor principal por ‘The Pitt’ y Rhea Seehorn obtuvo el galardón como mejor actriz por ‘Pluribus’.
Allison Janney ganó como mejor actriz de reparto por ‘The Diplomat’, mientras que Tom Pelphrey fue premiado como actor de reparto por ‘Task’.
Jean Smart obtuvo su quinto premio consecutivo por ‘Hacks’, alcanzando ocho galardones en su trayectoria.
Matthew Rhys hizo historia al ganar como mejor actor de comedia por ‘Widow’s Bay’ y como mejor actor en serie limitada por ‘The Beast in Me’.
De acuerdo con información publicada por The Mirror, la ceremonia contó además con la presencia de figuras como Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Zendaya y Selena Gomez.
Pero hay un detalle de la gala que vale la pena revisar a fondo; descubre el rol protagónico que tuvo Mariska Hargitay en la ceremonia.
Mejor serie de drama
Mejor actriz en una serie de drama
Mejor actor en una serie de drama
Mejor actor de reparto en una serie de drama
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
Mejor serie de comedia
Mejor actor en una serie de comedia
Mejor actriz en una serie de comedia
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
Mejor serie limitada o antología
Mejor actor en una serie limitada, antología o película
Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
Mejor reality de competencia
Los Premios Emmy 2026 se celebraron el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala correspondió a la 78.ª edición de estos galardones, que reconocen las mejores producciones, actuaciones y profesionales de la televisión estadounidense.
‘The Pitt’ fue la serie más nominada de los Premios Emmy 2026. La producción llegó a la ceremonia como una de las principales favoritas y terminó destacando entre los títulos más reconocidos de la noche, junto con ‘Widow’s Bay’ y ‘DTF St. Louis’.