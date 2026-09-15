Premios Emmy 2026. La lista completa de producciones ganadoras

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La 78 edición de los Emmy 2026 se celebró el 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La gala consagró a ‘Widow’s Bay’ como la mejor serie de comedia y a ‘The Pitt’ como el mejor drama de la temporada.

La conducción de los Emmy 2026 estuvo a cargo de la actriz Mariska Hargitay.

Lo curioso es que la historia no termina en la gala central, ya que decenas de estatuillas se entregan en días previos; descubre por qué existen categorías técnicas que se premian antes del evento principal.

🏆 ¿Cuáles fueron las series más premiadas en los Emmy 2026?

‘Widow’s Bay’ encabezó el listado de los Emmy 2026 con seis estatuillas en la ceremonia televisada y 14 en total al sumar las categorías técnicas.

La producción de HBO Max ‘The Pitt’ se alzó con el premio a mejor serie dramática. Según reportó El Espectador, ambas producciones figuraban entre las favoritas del certamen.

🎭 ¿Qué actores ganaron en las categorías de drama?

Rhea Seehorn fue una de las grandes triunfadoras de la noche.

En actuación dramática, Noah Wyle triunfó como mejor actor principal por ‘The Pitt’ y Rhea Seehorn obtuvo el galardón como mejor actriz por ‘Pluribus’.

Allison Janney ganó como mejor actriz de reparto por ‘The Diplomat’, mientras que Tom Pelphrey fue premiado como actor de reparto por ‘Task’.

🌟 ¿Qué récords marcaron Jean Smart y Matthew Rhys?

Jean Smart destacó en la gala.

Jean Smart obtuvo su quinto premio consecutivo por ‘Hacks’, alcanzando ocho galardones en su trayectoria.

Matthew Rhys hizo historia al ganar como mejor actor de comedia por ‘Widow’s Bay’ y como mejor actor en serie limitada por ‘The Beast in Me’.

De acuerdo con información publicada por The Mirror, la ceremonia contó además con la presencia de figuras como Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Zendaya y Selena Gomez.

Pero hay un detalle de la gala que vale la pena revisar a fondo; descubre el rol protagónico que tuvo Mariska Hargitay en la ceremonia.

📺 Lista completa de los ganadores de los Emmy 2026

Mejor serie de drama

‘The Pitt’

Mejor actriz en una serie de drama

Rhea Seehorn – ‘Pluribus’

Mejor actor en una serie de drama

Noah Wyle – ‘The Pitt’

Mejor actor de reparto en una serie de drama

Tom Pelphrey – ‘Task’

Mejor actriz de reparto en una serie de drama

Allison Janney – ‘The Diplomat’

Mejor serie de comedia

‘Widow’s Bay’

Mejor actor en una serie de comedia

Matthew Rhys – ‘Widow’s Bay’

Mejor actriz en una serie de comedia

Jean Smart – ‘Hacks’

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Stephen Root – ‘Widow’s Bay’

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Kate O’Flynn – ‘Widow’s Bay’

Mejor serie limitada o antología

‘DTF St. Louis’

Mejor actor en una serie limitada, antología o película

Matthew Rhys – ‘The Beast in Me’

Mejor actriz en una serie limitada, antología o película

Sally Field – ‘Remarkably Bright Creatures’

Mejor reality de competencia

‘The Traitors’ (Peacock)

Premios Emmy 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo fueron los Premios Emmy 2026 y dónde se celebraron? Los Premios Emmy 2026 se celebraron el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La gala correspondió a la 78.ª edición de estos galardones, que reconocen las mejores producciones, actuaciones y profesionales de la televisión estadounidense. ❓ ¿Cuál fue la serie más nominada de los Premios Emmy 2026? ‘The Pitt’ fue la serie más nominada de los Premios Emmy 2026. La producción llegó a la ceremonia como una de las principales favoritas y terminó destacando entre los títulos más reconocidos de la noche, junto con ‘Widow’s Bay’ y ‘DTF St. Louis’.

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