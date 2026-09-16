¿Qué regaló Christian Nodal a su hija Inti por su cumpleaños número 3?

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Cazzu celebró el tercer cumpleaños de su hija Inti en Argentina el 14 de septiembre de 2026.

La fiesta privada con temática de Mulán no contó con la presencia pública del padre de la menor, Christian Nodal.

El festejo se desarrolló entre restricciones legales de exposición e impactó el entorno familiar de la cantante.

🎎 ¿Cómo fue la fiesta de la hija de Christian Nodal?

La celebración se organizó en la residencia de Cazzu con una ambientación inspirada en Disney.

Según reportes difundidos por SDP e Infobae, el evento contó con comida tradicional argentina y la presencia de amigos cercanos como DJ Mami e Ignacio Colombara.

Las imágenes del evento filtradas por los asistentes mostraron una casita decorada, farolitos y la figura del personaje Mushu.

Cazzu evitó difundir fotos directas del rostro de la niña.

Si quieres profundizar en los momentos clave que marcaron el historial mediático de la expareja antes de esta celebración, lee también sobre los pasos de Nodal tras su ruptura y sus colaboraciones musicales.

Imagenes de la fiesta de Inti.

🎁 ¿Qué regalo envió Christian Nodal a su hija Inti?

El cantante envió un paquete desde el exterior a la casa de la menor en Buenos Aires.

De acuerdo con datos publicados por Infobae a partir de declaraciones del presentador Javier Ceriani, el presente consistió en 10 globos llevados por un servicio de mensajería.

Este obsequio generó críticas debido a su contraste con los regalos entregados en años anteriores.

Christian Nodal reapareció en redes sociales al día siguiente con publicaciones dedicadas a su recientes listas en Billboard, sin hacer referencia al cumpleaños de su hija.

Pero hay un detalle en la trayectoria del músico que contrasta con este momento: aquí puedes revisar la historia detrás del tema que dedicó en uno de los eventos más comentados de su vida personal.

🚫 ¿Existe una restricción legal sobre las fotos de Inti?

Christian Nodal habría emprendido acciones legales en México para limitar la exposición mediática de la menor.

Según información recopilada por Univisión, el artista busca por la vía judicial que Cazzu no publique imágenes de la niña en redes sociales.

La postura de Christian Nodal mantiene bajo reserva la imagen pública de su hija.

Cazzu no publicó contenido del festejo en sus cuentas oficiales para cumplir con la privacidad requerida.

🎵 ¿Qué hizo la abuela de Inti en su cumpleaños?

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, estrenó la canción Regalo de Luna el mismo día del festejo.

Según detalló SDP, el tema musical adaptado a género tango rinde homenaje a las raíces argentinas de la niña.

La producción fue interpretada por los seguidores como un gesto dedicado a su nieta.

Las disputas judiciales por manutención y visitas mantendrán el diálogo legal entre ambas partes durante los próximos meses.

Christian Nodal y su hija Inti; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tienen fecha para su boda religiosa? No hay fecha confirmada. La ceremonia religiosa se pospuso por inseguridad en Zacatecas y la pareja evalúa cambiar de sede; mientras tanto, siguen casados legalmente desde 2025. ❓ ¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre su hija Inti y Cazzu en 2026? Que busca regular manutención y visitas mediante demanda, priorizando la privacidad de Inti; en septiembre no apareció en registros públicos de la fiesta de los 3 años de la niña.

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