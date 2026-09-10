Christian Nodal habla sobre llegar al altar y sentar cabeza. ¿Nueva canción para su boda?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El cantante Christian Nodal sorprendió al revelar adelantos de lo que parece una nueva canción que aborda el matrimonio religioso y el compromiso.

La publicación en sus historias de Instagram reavivó el interés del público sobre la boda eclesiástica pendiente entre él y Ángela Aguilar.

🎵 El nuevo adelanto musical de Christian Nodal

El artista compartió en sus historias de Instagram dos fragmentos del tema, una composición producida junto a Lucas Otero.

Según reportó Univisión, la pieza en formato de maqueta incluye versos sobre llegar al altar y sentar cabeza.

Por su parte, Café Negro detalló que las frases juran fidelidad y amor eterno para ser marido y mujer.

Para entender mejor la trayectoria y proyectos del artista, te invitamos a consultar la entrevista exclusiva con Christian Nodal y Marc Anthony, donde abordan detalles clave de su colaboración.

💒 ¿Qué pasa con la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La pareja contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una hacienda de Morelos.

Sin embargo, la ceremonia religiosa prevista en Zacatecas continúa en pausa.

De acuerdo con Univisión y Café Negro, el festejo eclesiástico se pospuso debido a la inseguridad en la zona y a reparaciones en la iglesia elegida.

Si quieres profundizar en su entorno personal y profesional, te recomendamos leer nuestro recorrido por la vida de Christian Nodal, sus vínculos familiares y el avance de su carrera.

🗓️ El futuro de los planes de la pareja

Aunque no existe una fecha definida para el enlace, la canción reafirma la intención de la pareja de celebrar la boda religiosa cuando existan las condiciones adecuadas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Christian Nodal y Ángela Aguilar ya tienen fecha para su boda religiosa? No. La boda religiosa sigue en planes pero sin fecha definida; se pospuso por inseguridad en Zacatecas y ajustes logísticos. Se casaron por lo civil en julio de 2024 en Cuernavaca. ❓ ¿Christian Nodal está preparando música nueva con Ángela Aguilar? Sí. Reveló que hay “varias maquetas” grabadas con ella, aunque sin detalles de lanzamiento. Lo comentó durante una charla en el marco de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España.

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