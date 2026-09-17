Tras la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer, aparece el nombre de Melanie Pavola. ¿Quién es esta modelo de OnlyFans?

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La modelo e influenciadora mexicana Melanie Pavola es tendencia tras confirmarse la separación entre el cantante J Balvin y la argentina Valentina Ferrer el 16 de septiembre de 2026.

Diversos medios internacionales relacionan a la creadora de contenido con el fin del romance debido a declaraciones vertidas semanas atrás sobre un presunto encuentro con el artista.

Pero hay un detalle en este distanciamiento que muchos no esperaban; si quieres revisar los detalles de cómo fue la historia de amor y posterior ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer, te invitamos a profundizar en su relación.

📷 ¿A qué se dedica Melanie Pavola?

La creadora de contenido, nacida en Monterrey, tiene 35 años y suma más de 2,4 millones de seguidores en Instagram.

Según un reporte publicado por El Tiempo, la mexicana trabajó como mesera antes de consolidar su presencia en redes sociales y en la plataforma OnlyFans.

Cuenta de IG de Melanie Pavola.

💬 ¿Qué dijo sobre el cantante J Balvin?

La influenciadora afirmó en sus canales digitales que mantuvo un romance con el artista en Nueva York entre 2020 y 2021.

De acuerdo con una nota del medio Minuto 60, Melanie Pavola sostuvo que finalizó dicho encuentro al enterarse de que Valentina Ferrer estaba embarazada del único hijo de la expareja.

📩 ¿Hubo un mensaje para Valentina Ferrer?

La modelo azteca aseguró que envió un mensaje privado por Instagram a Valentina Ferrer para ofrecerle disculpas por lo sucedido.

El periódico El Colombiano detalló que, pese a los señalamientos de los internautas, la modelo argentina no responsabilizó a terceros en el comunicado donde anunció el fin de su relación tras casi una década juntos.

Las publicaciones de la mexicana continúan acumulando comentarios mientras el cantante colombiano no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema.

Esta controversia personal no es el único capítulo mediático en la vida del artista urbano. ¿Sabías que también atravesó momentos tensos con otros colegas de la industria? Lee también cómo se rompió y se sanó la amistad entre Bad Bunny y J Balvin para conocer otra faceta del intérprete.

Ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer; más preguntas sobre el tema

❓ ¿J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación? Sí. Valentina Ferrer confirmó el 16 de septiembre de 2026 que ella y J Balvin decidieron “tomar caminos separados” tras casi una década juntos. ❓ ¿Cómo se conocieron J Balvin y Valentina Ferrer? Se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de Sigo Extrañándote y oficializaron su relación en 2018.

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