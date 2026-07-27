¿Qué dijo Anuel AA sobre su supuesta bodega abandonada con medicamentos para el sida?

El cantante puertorriqueño Anuel AA negó públicamente ser el propietario de una bodega abandonada en Estados Unidos.

La aclaración ocurrió después de que el creador de contenido Prieto Hunters difundiera un video mostrando ropa de lujo, trofeos y medicamentos dentro de un almacenamiento subastado, noticias que fue recogida por medios como El Imparcial y El Nuevo Día.

📌 ¿Cómo inició la polémica de la supuesta bodega de Anuel AA?

La controversia comenzó cuando el influencer Prieto Hunters afirmó haber adquirido por más de 2 mil dólares una unidad de almacenamiento abandonada.

En el lugar halló prendas Dior, Versace, Nike, un premio MTV EMA Sevilla 2019 de Anuel AA y cajas del fármaco Descovy, utilizado para la prevención del VIH, lo que desató especulaciones en redes sociales.

Para conocer más sobre cómo surgieron estas especulaciones y la reacción de sus seguidores, puedes consultar el análisis sobre la aclaración de Anuel AA ante los rumores de VIH.

🟡🟣 Anuel AA salió al paso de un video que se volvió viral en redes sociales y que lo relacionaba con una supuesta unidad de almacenamiento abandonada donde habrían aparecido premios, ropa, zapatos y otros objetos vinculados al cantante.



La polémica comenzó luego de que el… pic.twitter.com/KIGgEsSpcH — Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) July 25, 2026

🏆 ¿Por qué los premios no corresponden al artista?

A través de sus historias de Instagram, Anuel AA explicó que las estatuillas mostradas en la grabación no le pertenecen a él.

El intérprete precisó que galardones como Latin Power Player de Billboard y Apoderado del Año de la liga de baloncesto de Puerto Rico llevan grabado el nombre de su exmanejador, Frabián Eli Carrión.

🏠 La respuesta de Anuel AA sobre sus propiedades

El cantante puertorriqueño señaló que cuenta con seis residencias para almacenar sus pertenencias personales y que no utilizaría un depósito de ese tamaño para guardar ropa o galardones.

Asimismo, detalló que los trofeos recibidos en tarima se entregan a la producción para que la organización envíe las piezas originales directamente a los domicilios.

Este entorno mediático alrededor del artista se complementa con otras controversias de su entorno cercano, por lo que te recomendamos leer los detalles expuestos sobre los mensajes filtrados de Yailin La Más Viral.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que los objetos o medicamentos pertenecieran al patrimonio personal de Anuel AA, mientras las imágenes continúan acumulando reproducciones en plataformas digitales.

Anuel AA; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuál es el nombre real de Anuel AA y de dónde es originario? El nombre real del cantante es Emmanuel Gazmey Santiago y es originario de Carolina, Puerto Rico. El artista boricua se convirtió en uno de los pioneros del movimiento del trap latino a nivel internacional tras iniciar su carrera musical a principios de la década de 2010. ❓ ¿Por qué estuvo preso Anuel AA y cuántos años cumplió de condena? Anuel AA fue arrestado en 2016 por posesión ilícita de armas de fuego en Puerto Rico y cumplió 30 meses de prisión. Tras salir en libertad en 2018, lanzó su álbum debut Real Hasta la Muerte, catapultando su carrera al éxito comercial masivo. ❓ ¿Qué significa la frase “Real Hasta la Muerte” utilizada por Anuel AA? Es el lema distintivo y estilo de vida promovido por Anuel AA que simboliza lealtad, autenticidad y perseverancia ante las adversidades. Esta marca personal dio nombre a su primer disco y se convirtió en el eslogan característico de su base de fanáticos global. ❓ ¿Quién es la pareja actual de Anuel AA? La pareja actual del cantante puertorriqueño es la modelo e influencer venezolana La Laury Saavedra. Ambos hicieron pública su relación sentimental a mediados de 2023 y desde entonces han compartido diversos eventos públicos y publicaciones en redes sociales.

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