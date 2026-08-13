Luego de Tom Cruise, Ana de Armas ya tendría un nuevo amor

La actriz Ana de Armas fue fotografiada en la isla de Formentera, España, junto al músico venezolano Beto Montenegro, vocalista de la banda Rawayana.

Las imágenes difundidas por Hola! al parecer confirman el inicio de una relación sentimental entre ambas celebridades durante sus vacaciones de verano en las Islas Baleares, tras finalizar el anterior vínculo de la artista con el actor Tom Cruise.

🏖️ ¿Dónde fueron vistos Ana de Armas y Beto Montenegro?

Ana de Armas y Beto Montenegro disfrutaron de una jornada en las costas del Mediterráneo, donde abordaron una embarcación.

Las publicaciones de la revista People mostraron a la pareja compartiendo besos y paseos en yate por las aguas cristalinas del archipiélago.

El acercamiento entre la actriz de 38 años y el guitarrista se comentaba en plataformas digitales desde mediados de julio, cuando coincidieron en Madrid.

La prensa especializada de El Nacional ratifica el inicio de este nuevo vínculo sentimental a través del reciente material fotográfico captado en la playa.

🕶️ ¿Cómo transcurrió la jornada en Formentera?

Durante su estancia en la playa, la intérprete lució un vestido corto estampado y gafas de sol, mientras el músico vistió camiseta blanca, pantalones cortos azules y gorra verde. Ambos caminaron descalzos, se tomaron fotos juntos y se abrazaron antes de subir al bote.

Una vez a bordo del barco, en el que viajaban con otros acompañantes, la artista vistió un traje de baño de dos piezas con diseño de leopardo.

El recorrido marítimo confirmó la cercanía entre los artistas durante su estadía en España.

🎬 La ruptura de Ana de Armas con Tom Cruise

El noviazgo previo de la actriz con el actor estadounidense Tom Cruise concluyó tras menos de un año de relación.

Para comprender mejor los antecedentes de este vínculo, te recomendamos leer sobre el inicio de la relación entre Tom Cruise y Ana de Armas.

La separación se produjo en buenos términos debido a que la intérprete prefirió dar un paso atrás por la velocidad que tomó el vínculo.

Los artistas decidieron mantener su amistad de manera mutua.

La implementación de este distanciamiento permitió a la actriz continuar con sus proyectos personales antes de iniciar su actual noviazgo en territorio europeo.

Tom Cruise y Ana de Armas; más preguntas sobre el tema

❓ ¿En qué película iban a trabajar juntos Ana de Armas y Tom Cruise? En el thriller sobrenatural y de terror submarino titulado ‘Deeper’, dirigido por Doug Liman. Ambos actores realizaron entrenamientos de buceo para el proyecto y se reportó que la producción estaba prevista para iniciar rodaje en agosto de 2026, aunque hubo informes de pausas por ajustes de presupuesto y dirección. ❓ ¿Cuándo y por qué se separaron Ana de Armas y Tom Cruise? La ruptura se hizo pública en octubre de 2025, tras cerca de nueve meses de relación. Voceros cercanos señalaron que fue una decisión mutua al notar que la chispa romántica se había apagado y que preferían mantener una amistad y una relación profesional. ❓ ¿Qué ha dicho Ana de Armas sobre su relación con Tom Cruise después de la ruptura? En entrevistas posteriores, Ana ha evitado confirmar un romance con otra persona y ha descrito a Cruise como un amigo y colaborador con el que disfruta trabajar. También ha mencionado que busca más privacidad en su vida personal y que está centrada en sus proyectos. ❓ ¿Tom Cruise y Ana de Armas siguen trabajando juntos tras su separación? Sí. A pesar del fin de su vínculo romántico, se ha reportado que ambos continúan vinculados profesionalmente y que Cruise mantiene interés en concretar proyectos con ella.

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