‘Ya no quiero la solidaridad de las instituciones', dice Elizabeth Otavalo 

“He recibido llamadas de solidaridad de las altas autoridades. Me dicen que todo va a estar bien, pero estamos en el décimo día y ya no quiero no quiero esa solidaridad de las instituciones del Estado, porque es su responsabilidad”.

El testimonio es de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien desapareció en la Escuela de Policía el 11 de septiembre del 2022. Ella considera que ha habido una débil respuesta institucional sobre el caso. Lo dijo en una entrevista en Radio Quito, este martes 20 de septiembre del 2022.

En la entrevista, Otavalo aseguró que luego de una semana de la desaparición de su hija es hora de que las instituciones le den certezas. “Yo no quiero que me llamen, quiero que hagan acciones efectivas para encontrar a María Belén”, dijo.

“Quiero manifestar la solidaridad del Gobierno Nacional con la familia y la sociedad ecuatoriana, porque este es un hecho violento que nos duele a todos. Enfrentamos un crimen atroz que no quedará impune”. Estas declaraciones las dio ayer (19 de septiembre del 2022) el ministro del Interior, Patricio Carrillo en relación con la desaparición de la abogada María Belén Bernal.

'Quiero saber dónde está mi hija'

“Lo que estoy es pidiendo respuesta, quiero saber dónde está mi hija -dijo Otavalo en Radio Quito-. Quiero saber dónde está quién la cogió. No me dicen nada las investigaciones y en este país solo cuando se protesta se es escuchado”.

“Hay un niño de por medio. Para hacer la reinserción en las en la escuela de mi nieto, ¿qué pasó? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está la fiscal? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está la Secretaría de Derechos Humanos? Nada. He tenido que pedir ayuda a organizaciones”, confesó la madre de María Belén.

“Las instituciones tienen supuestamente políticas públicas fuertes, pero ¿dónde están? No existen. Solamente son nombres o una organización de poder solamente para lo que les designan, para lo que les ordenan, para lo que es satisfactorio para ellos”, agregó

Plantón en Quito

La madre de María Belén anunció que este miércoles 21 de septiembre del 2022, a las 16:00, se realizará un plantón en las avenidas Amazonas y Eloy Alfaro, en el norte de Quito. Allí se protestará por esta desaparición.

Las labores de búsqueda se han efectuado en varios lugares de la capital de la República. Los alrededores del cerro Casitagua, en cuyas faldas se asienta la Escuela de Policía. De la misma forma, Guápulo, Gualo y más recientemente el bosque protector de Jerusalem, que está entre La Mitad del Mundo y Guayllabamba.

Cáceres denunció la desaparición de María Belén Bernal el 13 de septiembre del 2022. Cuando lo hizo, las autoridades le tomaron su versión y luego lo dejaron libre. Desde allí está prófugo.En su testimonio, Cáceres había dejado a María Belén Bernal en la avenida Simón Bolívar para que tomara un taxi y que desde allí no la volvió a ver.

