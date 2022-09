El Women Economic Forum se realizó en Ecuador por segunda año consecutivo

El Presidente de la CIP, José María Ponce Misle, recibió el galardón por parte de Catalina Cajías, directora del WEF Ecuador. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

El Women Economic Forum (WEF) se realizó por segundo año consecutivo en Ecuador este miércoles, 7 de septiembre de 2022. En esta ocasión, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) obtuvo el premio Iconic Companies Creating a Better World for All.

El galardón fue entregado a la CIP ante su labor de integración de la comunidad empresarial para impulsar el desarrollo sostenible.

El WEF tiene como objetivo visibilizar a la mujer en el ámbito económico a través de actividades para empoderamiento femenino y la creación de proyectos.

El evento contó con conferencistas internacionales que compartieron su caso de éxito. Como lo hizo Sandra Cauffman, subdirectora de la división de astrofísica en la NASA desde Estados Unidos, Gloria Lomana, quien fue jurado en los premios Princesa de Asturias desde España, entre otras.

"Se han unido al WEF participantes a la altura de celebridades; ganadores de premios nobel, gobernantes, expertos en diferentes temas y líderes de sectores estratégicos, que han encontrado en el Women Economic Forum, un espacio para adquirir y compartir conocimiento en liderazgo, negocios, igualdad de género y sostenibilidad", indicó un comunicado de la organización.

El documeto finaliza señalando que "el Women Economic Forum premió a líderes y empresas ecuatorianas en la Gala Awards WEF Ecuador 2022 en el emblemático Museo Nacional de Ecuador, donde se reconoció la gestión de proyectos relacionados a la vinculación de la mujer, buenas prácticas de liderazgo social y trabajo en pro de la equidad de género".