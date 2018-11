Los vocales encargados del CNE prepararán una fase de transición para que asuman los consejeros definitivos

LEA TAMBIÉN

Los cinco vocales encargados del Consejo Nacional Electoral (CNE) cumplen sus últimos días al frente de la institución. Este martes, 13 de noviembre del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en transición, con Julio César Trujillo a la cabeza, llevará a cabo la fase de impugnaciones para designar a los cinco consejeros definitivos del CNE.

Se prevé que en los próximo cinco días se defina quiénes serán los vocales que llevarán las riendas del organismo electoral. Entretanto, los consejeros encargados delinean una etapa de transición.



Diana Atamaint, vicepresidenta encargada del CNE y postulante para conformar el organismo definitivo, señaló que se planteará tener una fase de transición, que dure entre dos y tres días. El objetivo, aseguró la funcionaria, será que los consejeros definitivos se familiaricen con los procesos y se pongan al corriente del cronograma electoral.



Atamaint indicó que en el transcurso de esta semana los vocales encargados terminarán sus informes de gestión y prepararán la fase de transición. “Esta fase debe servir para transmitir las actividades y que no se detenga el trabajo, pues estamos en un cronograma en retroceso para las elecciones”, sostuvo.



El consejero encargado, José Cabrera, también participa en el proceso para seleccionar el CNE definitivo. El consejero transitorio explicó que los vocales electorales que sean designados deberán ratificar si invitan o no a la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para las elecciones del 24 de marzo del 2019.



“Nosotros - dijo Cabrera- decidimos no invitar a los observadores de la OEA para la fase de revisión de requisitos. El CNE definitivo deberá tomar la decisión si invitan a la misión electoral o no”.



Según Diana Atamaint, los consejeros del CNE definitivo deberán terminar el proceso contractual para la impresión de los documentos electorales.



Además, deberán avanzar en la contratación de personal para capacitaciones y en la conformación de las juntas receptoras del voto. Asimismo, tienen que convocar oficialmente a elecciones, el próximo 21 de noviembre del 2018.



Posteriormente, deberán iniciar la fase de inscripción de los candidatos para las elecciones seccionales y también tendrán que publicar el listado final de candidatos que estarán en la papeleta para elegir el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) definitivo.