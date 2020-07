¿El vicepresidente Otto Sonneholzner participará en las elecciones generales del 2021?

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Gobierno ya hablan de las elecciones Presidenciales del próximo año. Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, se reunió este jueves, 2 de julio del 2020, con Pedro Palacios, alcalde de Cuenca.

Tras la reunión, ante medios locales se refirió a los comicios y habló del camino electoral, aunque no aclaró si aparecerá en la papeleta presidencial. “Quiero dejar esto claro, el Ecuador necesita unidad, no necesita dispersión, no se trata de candidaturas en este momento. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una, no por ideologías, sino por objetivos, ese trabajo que he hecho desde la Vicepresidencia, lo haría también en función de un camino electoral, en donde no necesariamente sea yo quien participe, porque insisto, no se trata de las personas, se trata de los objetivos”, manifestó el Segundo Mandatario.



El Vicepresidente mencionó que ese camino elctoral lo empezará a trabajar en los próximos días “para que el Ecuador pueda tener una opción, lejos del autoritarismo, lejos de la corrupción, lejos de la prepotencia, lejos de tantas cosas que nos han hecho daño. Y les insisto no se trata de mi”, apuntó Sonneholzner.



El funcionario dio esas declaraciones, cuando restan apenas 38 días para que las organizaciones políticas organicen sus elecciones primarias, en las que deberán definir los candidatos que participarán en la contienda electoral. Por ahora, el movimiento oficialista, Alianza País, no ha confirmado quién será su opción para los comicios.



“Yo agradezco, la ciudadanía valora un trabajo comprometido y basado en objetivos que lo he cumplido hasta ahora. Está bien y entiendo que existe esa posibilidad y entiendo que hay un apoyo ciudadano. Pero, no se trata de mí. Eso soy claro”, apuntó.

Según el calendario electoral vigente, los ecuatorianos irán a las urnas el domingo 7 de febrero del 2021. De ser necesaria una segunda vuelta electoral, esta se realizará el 11 de abril del próximo año.