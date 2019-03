Vicepresidenta de Perú pide subir el sueldo de USD 4 700 de congresistas

LEA TAMBIÉN

La vicepresidenta de Perú y congresista oficialista, Mercedes Aráoz, pidió subir el sueldo a los parlamentarios, que actualmente ganan USD 4 700, porque consideró que no se ajusta al costo de vida del país, donde el salario mínimo es de USD 282.

Preguntada este miércoles por si piensa que los congresistas peruanos no están bien remunerados, Aráoz afirmó a periodistas que el salario "debería ajustarse al costo de vida".

"Lo que ha sucedido es que han pasado 15 años y no ha habido ningún ajuste respecto al costo de vida. Yo no tengo ninguna ambición de ganar mucho dinero, pero lo que puedo decir con certeza es que ha habido un aumento del costo de vida. Si se sinceran todas las asignaciones, se podría evitar un aumento", comentó Aráoz.

Además de los USD 4 700 de salario mensual base, los congresistas peruanos también reciben USD 2 300 para viajes a sus respectivas regiones y 760 dólares para viáticos, entre otros conceptos.

"Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbys. Es la tentación para que alguien haga la trampa y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración", aseveró Aráoz.

En una conferencia de prensa posterior, que convocó para intentar aclarar el revuelo que causaron sus declaraciones, Aráoz se reafirmó en que "es un hecho fáctico que ha habido inflación" y acusó a los periodistas de querer sacarle las palabras de que pedía un aumento de sueldo.

[EN VIVO] Mercedes Aráoz: "Yo les dije no estoy promoviendo un aumento, estoy promoviendo sincerar las remuneraciones"



"Yo vivo tranquila con mi salario. Tengo mis ahorros además porque he trabajado toda mi vida. Lo que tenemos que hacer es trabajar y sincerar los ingresos de los congresistas. Nada de detalles ni bonos", apuntó.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el gasto promedio mensual per cápita por peruano fue de USD 222 en 2017.

Las declaraciones de la vicepresidenta de Perú hacen recordar a las realizadas en octubre pasado por la congresista fujimorista Leila Chihuán, actual vicepresidenta del Congreso, quien afirmó que su sueldo no le alcanzaba para el ritmo de vida que llevaba.

"Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país", agregó Chihuán en una entrevista a la radio Exitosa.

Esta nueva polémica por el salario de los congresistas peruanos se produce cuando la Fiscalía ha abierto de oficio una investigación a seis legisladores por supuestamente haber recibido bonos individuales por valor de USD 850 para viajar a sus respectivas regiones cuando en realidad se habían marchado de viaje fuera del país.