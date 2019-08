El movimiento de viajeros en este feriado continúa en las playas de la costa

LEA TAMBIÉN

Las playas de El Oro (Jambelí y Bajoalto) recibieron en estos dos días de feriado un estimado de 12 000 viajeros. Los operadores turísticos coinciden en que estos días de asueto han movilizado un número similar de turistas como en en el 2016.

Un paseo de 15 minutos en lancha desde el malecón de Puerto Bolívar te lleva hasta el archipiélago de Jambelí. Los bañistas de la sierra son los principales consumidores de la playa orense. Los operadores turísticos de la zona afirmaron que en estos dos días se han movido al menos unos 2 000 usuarios por día por lo que se ha incrementado la demanda en un 30%.



En la playa de Bajoalto, en cambio, los viajeros de la sierra coparon los hoteles y hostales con los que cuenta el balneario, aseguró Kleber Matos, presidente de la comuna. Los seis hoteles de Bajoalto recibieron reservas desde el inicio de esta semana. El sitio,ubicado a 30 minutos de Machala, ha recibido desde el inicio del feriado un estimado de 5 000 turistas por día.



La presidenta de la Cámara de Turismo Cantonal de Playas, Esperanza López, calculó que la afluencia de turistas en este feriado se asemeja al de hace tres años. Cerca de un 40% se incrementó la ocupación en hoteles y restaurantes en General Villamil Playas. En Guayas, la ocupación hotelera supera el 80% en los balnearios.



“Estamos copados casi en un 90%, esperamos que en el transcurso del día lleguen más turistas. Gente de la Sierra y Amazonía han sido los principales consumidores de playa y arena en estas vacaciones", señaló.



Otro de los factores que permitieron el movimiento turístico en Playas, según la hotelera, son las festividades previo a la cantonización. Ayer, por ejemplo, se realizó la elección de la reina del cantón guayasense y para hoy, se tiene agendado el Desfile Interprovincial de Confraternidad 2019. Todo esto sumó gente interesada en visitar el cantón, aseguró López.



En la península, el panorama no cambia mucho. Montañita reporta un 80% de afluencia y Salinas mantiene una ocupación superior al 70%. El operador turístico, Douglas Dillón, aseguró que si bien es cierto hay una masiva afluencia de gente en los balnearios, esto no se refleja en la cantidad de consumo que realicen en hoteles, restaurantes y demás.



Dillón señaló que para la península, agosto y septiembre son las temporadas más altas pero que la crisis y la competencia informal no han permitido el despegue en este año.