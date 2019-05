Nueva Comisión de Fiscalización se estrena con llamado a Ministra de Salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ministra de Salud, Verónica Espinosa, se convierte en la primera funcionaria en ser convocada a rendir cuentas ante la Comisión de Fiscalización, a casi dos semanas de la reorganización de la Asamblea.

Espinosa deberá acudir a las 15:00 de este miércoles 29 de mayo, a esta mesa para proporcionar información Verónica Espinosasobre la efectividad de las pruebas que aplica la Cartera a su cargo para detectar el VIH-SIDA en el país.



La funcionaria deberá explicar cómo se adquirieron las pruebas, qué procesos de control de calidad se ejecutaron, cómo se aplicaron las pruebas y si las autoridades cumplieron o no con sus responsabilidades.



Dos horas antes, Espinosa también deberá acudir a la Comisión de Salud con el mismo propósito. “Hay una denuncia de que hay pruebas que han dado falsos positivos y eso obviamente preocupa”, dijo el presidente de la mesa, William Garzón (AP).



A su vez, la asambleísta independiente Mae Montaño (exCreo) anunció que emprenderá una recolección de firmas (35) al interior del Parlamento para solicitar un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones contra Espinosa.



“Creo que es fundamental aquí la parte técnica, la parte científica, no la parte política. Hay que escuchar a la Ministra cuáles son las razones, qué hay de cierto en la denuncia y luego tomaremos una postura”, acotó Garzón.



La Ministra, por su parte, agradeció la invitación de ambas comisiones y se mostró dispuesta a solventar las inquietudes en temas que así lo requieran. “El aporte técnico es necesario para que un tema sensible como la salud de los ecuatorianos, se aclare y no sea politizado”, indicó.



Mientras tanto, esta mañana al interior del Pleno se dieron conversaciones entre los asambleístas del Partido Social Cristiano, Integración Nacional (BIN) y los correístas, en medio del segundo debate del Código de Salud.



Los legisladores aún no logran encontrar una salida que permita la instalación de las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Trabajo, las cuales aún no cuentan con autoridades.