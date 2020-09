Verónica Artola: 'Proponemos reducir a 12 los segmentos de crédito'

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE)

De los tres escenarios que proyectó en junio el BCE para el PIB del 2020, ¿cuál es el que más se acercará a la realidad? ¿Harán ajustes a su estimación?



Estaríamos entre el nivel medio de una contracción del 8,1% y el escenario más negativo de 9,6%. Al final de septiembre haremos una actualización con los datos de cuentas del segundo trimestre, con eso veremos si se ajusta.



¿En el 2021 la economía seguirá en recesión? ¿Cuándo podría el PIB volver a crecer?



Habrá un repunte parecido a una ‘V’. Hemos tenido una caída muy brusca en el 2020, casi del 10%, pero en el 2021 esperamos un crecimiento positivo, de un 2%, pero sí, será una recuperación lenta.



¿Por qué aún no se ha presentado el informe para revisar las tasas de interés, como lo dispone la Ley Humanitaria?



Como Banco Central enviamos un informe a la Junta de Regulación Monetaria, con una propuesta para mejorar la segmentación de tasas. Ahora hay 22 segmentos, planteamos que queden 12 segmentos, de esa manera será más fácil para las instituciones y para las personas acceder a créditos. También participamos de las reuniones con el presidente de la Junta, Marcos López, para analizar una nueva metodología del cálculo. El jueves nos reunimos con el grupo asesor del Presidente para revisar lo que se ha trabajado. Hasta la próxima semana espero se encuentre un punto de acuerdo de cómo se debería calcular las tasas.



¿Qué segmentos proponen cambiar?



No puedo detallar todo, porque es una propuesta que aún no se aprueba. Por ejemplo, en el microcrédito, que tenía ocho subsegmentos, quedarían cuatro. Los subsegmentos para el sector productivo y comercial también se reducirían.



¿La fórmula que se elabora con la Junta permitirá que bajen las tasas?



Entendemos la intención política y la necesidad de los ciudadanos de que las tasas bajen, por eso estamos haciendo un análisis, pero también hay que considerar la salud de las instituciones financieras, no se puede bajar drásticamente las tasas, pues se afectaría a las cooperativas de los segmentos más pequeños. Aún no podemos hablar sobre si van a bajar.



¿Cuándo entrarán en vigencia estos cambios?



A finales de septiembre debería aprobarlos la Junta, pero como la metodología cambia, lo más sano es poder ir evaluando durante cinco o seis meses y ver cómo se desempeñan las instituciones. En el 2021 se podría implementar.



¿Cuándo se presentará la propuesta para crear un directorio del Banco Central que sea independiente del Ejecutivo?



En las reuniones con el FMI en este mes, ellos volvieron a comentar la necesidad de tener un BCE autónomo, como sucede con la gran mayoría de países del mundo. Evaluando el tema técnico y político, se puede hacer una propuesta para que el Pleno lo reciba a inicios del 2021.



¿Habrá cambios en relación a la primera propuesta del año pasado?



Sería una propuesta que solo abarque las reformas al BCE y a la Junta. Acogimos la sugerencia de la Asamblea de que el Presidente envíe una terna para cada puesto y que la asamblea ratifique. También quitamos la parte de la autonomía financiera de salarios en el directorio y se suprimió la transitoria para eliminar paulatinamente el coeficiente de liquidez doméstica de los bancos.



La propuesta busca la autonomía para tomar decisiones a través del directorio, volver a la idea de los cuatro balances del banco y alcanzar fortaleza técnica al recuperar esa idea de tercero confiable.



¿Qué factores han incidido en la recuperación de las reservas que cayeron tanto en marzo?



En marzo cayeron mucho y fue preocupante, pero han crecido y eso nos da tranquilidad, esta semana cerraron en USD 3 434 millones. Ayudó que entraron desembolsos de emergencia de los multilaterales, recientemente han ingresado recursos por petróleo. Además, las instituciones financieras están depositando más monedas y billetes en el Banco Central. Las empresas también están importando menos y hay empresas que están trayendo recursos. Un tema importante es la revalorización del oro, el recurso en el Banco está bordeando los USD 1 500 millones.



¿En cuánto cerrarán las reservas en el 2020 con la llegada de recursos del FMI y de China?



Este mes deberían llegar USD 2 000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y antes del 15 de octubre debe llegar una porción del préstamo de China. Son USD 1 200 millones, que llegarán en dos tramos. Con esos recursos la reserva terminaría entre USD 3 800 y USD 4 000 millones. Estamos tranquilos con eso, he hablado con representantes de bancos internacionales y me dicen sorprendidos que no esperaban que se comporte tan bien la reserva.



Formación. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona.



Experiencia. Fue subsecretaria de Planificación para el Buen Vivir y Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación en la ex Senplades; secretaria del Consejo Nacional de Planificación.