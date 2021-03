El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó da positivo por covid-19

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó, a quien varias naciones reconocen como presidente encargado del país caribeño, anunció este sábado 27 de marzo del 2021 que dio positivo por covid-19 y permanece "en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas".

"Quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para covid-19", dijo Guaidó en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.



"Debo decir que mis síntomas son leves, ya me encuentro en aislamiento y siguiendo las indicaciones médicas para poder recuperarme y cumplir con mi deber. Tras conocer los resultados, he informado a todas las personas con las que estuve en contacto", agregó el opositor.

Según los datos oficiales, más de 155 000 personas se han contagiado de la enfermedad en Venezuela, de las cuales 1 555 fallecieron por complicaciones relacionadas con el nuevo coronavirus.



Al menos 393 eran trabajadores sanitarios, según el reporte que hizo el viernes 26 de marzo la ONG local Médicos Unidos.



Guaidó dijo hoy que Venezuela tiene "la tasa de médicos fallecidos más alta de la región", al tiempo que aseveró que "esto ha podido evitarse".



"Mientras en el mundo este virus va en retroceso, en Venezuela vemos el avance en los contagios y por eso urgen soluciones por las que debemos luchar unidos", dijo, antes de apuntar que urge entren vacunas anticovid al país.



"Reitero que mi esfuerzo y el de todo el Gobierno Encargado (que asegura preside) para que eso ocurra sigue en pie", añadió.



Este mismo sábado, el Gobierno venezolano informó que abordó con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el suministro de vacunas anticovid a través del mecanismo Covax, aunque no ofreció detalles de la reunión que sostuvieron las autoridades con el director general de este ente, Tedros Adhanom.



La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que en el encuentro se revisaron los aspectos ligados a un eventual suministro de antídotos contra el covid-19, lo que incluyó información sobre "las vacunas disponibles (y) los tiempos a abordar" en el marco del mecanismo Covax.



Este anuncio surgió después de que Venezuela reiterara que no aprobará el uso de la vacuna AstraZeneca, una decisión que subrayó después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que las primeras dosis previstas para el país a través del mecanismo Covax serían de esta farmacéutica.