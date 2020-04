No todos los vehículos que circularon en Quito este sábado 18 de abril del 2020, estuvieron autorizados

LEA TAMBIÉN

Aunque el flujo vehicular fue menor a los de un fin de semana en la capital, antes de la llegada del covid-19, este sábado 18 de abril del 2020 varios conductores circularon sin autorización o razones válidas, pese a la restricción de movilidad que prohíbe la salida de los automotores.

Esto responde a una de las medidas emitidas por el COE Nacional para mitigar el impacto del coronavirus. Según el último número de la placa, cada vehículo puede circular solo un día, entre el lunes y el viernes. Mientras que el sábado y el domingo, ningún particular auto puede circular.



En el norte de la ciudad, por la avenida Occidental y Mañosca, a las 10:00 de hoy se veía circulando a pocos autos particulares, motos y busetas.



La cantidad de vehículos fue mayor en el sur. En la avenida Mariscal Sucre y Zapotal, a la altura del Centro Comercial Atahualpa, agentes municipales de tránsito realizaron un operativo para revisar el cumplimiento de la restricción vehicular.



En ese punto detuvieron el recorrido de autos particulares, motos y camiones. El control para estos últimos incluyó la apertura de cajones para verificar que transporten mercadería o productos de primera necesidad.

Muchos vehículos circulaban sin el respectivo salvoconducto este sábado 18 de abril del 2020. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Mónica Pazmiño, agente civil de tránsito, dijo que en la jornada de control han podido verificar que conductores de camiones que tienen autorización para transportar alimentos circulan pese a que no están realizando esa actividad. “Usan los camiones como un medio de transporte para movilizarse en la ciudad”.



Se ha verificado, dijo la agente, que el salvoconducto está siendo mal utilizado. Por ejemplo, precisó, los ciudadanos consideran que pueden salir a hacer compras con el salvoconducto, “lo cual no justifica una actividad emergente o de primera necesidad, ya que por eso se les da de lunes a viernes para que puedan abastecerse y, como dice la normativa, los sábados y domingos no pueden circular”.



Entre los casos que los agentes identificaron en los operativos encontraron que dueños de vehículos particulares han sacado salvoconducto para justificar que van a hacer compras, que deben trasladarse a hacer un depósito o a retirar a algún familiar de un hospital o un centro comercial.



Por incumplir la restricción de movilidad se emite una sanción por no respetar el Decreto 1017, en su artículo 389, numeral uno. La sanción va dirigida al conductor, que es la persona que recibe la multa del 25% de un salario básico y seis puntos menos a la licencia de conducir.



Desde las 09:00 hasta las 11:30, en el punto del sur de la ciudad se emitieron sanciones a 10 personas por no portar los documentos necesarios para circular y no respetar el decreto.



Hasta la 13:00 se mantuvieron estos operativos en el sur, concretamente en la avenida Pedro Vicente Maldonado, a la altura del Centro Comercial El Recreo, y en la Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez.



La agente Pazmiño dijo que en controles realizados entre semana también han verificado que los propietarios de vehículos están cambiando sus placas para poder circular. “Elaboran placas de papel, que no coinciden con las de los vehículos”.