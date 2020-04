Cinco ciudades del Austro registran 2150 conductores sancionados y 401 vehículos retenidos

LEA TAMBIÉN

La cantidad de ciudadanos multados preocupa a las autoridades del Austro. Entre el 21 de marzo y el 16 de abril un total de 2 150 conductores han sido sancionados por infringir la restricción vehicular en Cuenca, Azogues, Loja, Morona y Zamora. Además, 401 vehículos fueron retenidos dentro del toque de queda que rige desde el 9 de abril.

“El tema nos preocupa porque no se está tomando con responsabilidad el pedido a todas las personas que se queden en casa para evitar la propagación del covid-19”, dijo Cristhian Andrade, jefe de Tránsito de la Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca.



Entre los cinco cantones antes mencionados hay 289 casos positivos de coronavirus y más 300 personas en cerco epidemiológico, según las cifras del Ministerio de Salud Pública. También, se han registrado 39 personas fallecidas.



Este viernes 17 de abril y en menos de una hora, nueve vehículos más fueron retenidos en uno de los operativos realizados en la avenida Remigio Crespo, y se extendieron 16 citaciones. La EMOV trabaja a diario con 14 grúas.



La mayoría presentó salvoconductos que no justifican la actividad que realiza en el día, y otros se movilizaron cuando su último dígito de la placa no corresponde a la fecha. Los vehículos fueron llevados a los patios de retención en San Joaquín y serán entregados cuando se levante la emergencia.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía en Cuenca para que acaten la restricción vehicular y eviten salir de sus casas por la pandemia. Foto: Cortesía



En cada ciudad los controles lo dirigen los municipios a través de sus unidades de Tránsito, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los agentes se ubican en las avenidas y sitio de confluencias de personas como cerca a los mercados, mall y vías de acceso a las parroquias.



"Pedimos todos los días a la gente que se quede en casa, que salga el día que le está permitido por su número de placa y una sola persona para evitar el contagio. Pero muchos no acatan las decisiones del Comité de Operaciones de Emergencias, dijo el intendente de Cañar, Luis Carbaca.



En Loja, la Unidad de Tránsito en coordinación con otras instituciones han realizado 1 900 operativos durante la presente emergencia sanitaria. A las autoridades lojanas también les preocupa que tanto los ciudadanos como los conductores están volviendo a hacer su vida normal.



Es decir, hay afluencia de personas en las calles y entre los 144 sancionados de esta ciudad la mayoría son por hacer mal uso del salvoconducto. Los conductores sancionados deberán pagar una multa del 50% del salario básico unificado y nueve puntos menos a su licencia. En el caso de los vehículos retenidos, aún mantienen la decisión del COE de que serán devueltos al levantarse la emergencia sanitaria.



Según el gerente de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca, Fabián Moscoso, “hay que actuar con la Ley porque la gente está incumpliendo y eso es el problema”.



Moscoso dijo que en los ingresos a Cuenca hay siete controles para evitar el ingreso de personas que no tengan salvoconducto y que llegan desde otras provincias del Azuay. Los operativos son realizados por personal de la Policía, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del Ecuador y agentes civiles de tránsito.



Están ubicados en la zona de Sayausí, Barabón, Tarqui, Guagarcucho, vía rápida Cuenca-Azogues, Zhiña y La Raya. Moscoso dijo que este último lugares es uno de más complejos por la cantidad de personas que han pretendido ingresar. “En días anteriores logramos deterner un furgón que venía con 10 personas”.



Según Moscoso, existe el deseo de personas de otras provincias por ingresar a la capital azuaya. “Casi todos los días regresamos vehículos porque usan mal el salvoconducto”.