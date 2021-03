66 690 dosis anticovid de Pfizer arribarán este 31 de marzo del 2021 al Ecuador

Ecuador recibirá el octavo cargamento de vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech. En total llegarán 66 690 dosis anticovid-19.

Lo informó la Secretaría General de Comunicación (Secom). El cargamento arribará en horas de la tarde de este miércoles 31 de marzo del 2021. Con estas suman 341 510 dosis entregadas al país de parte de esta proveedora.



Ecuador también espera la llegada de un millón de dosis de la firma china Sinovac. El Gobierno negoció dos millones de dosis con esta proveedora. En el cronograma, publicado en la página web Plan Vacunarse, se observa un calendario que no se ha cumplido: un millón en marzo y otro millón en abril.



El lunes 29 de marzo, Jorge Wated, secretario de la Presidencia de la República, dijo que un millón de dosis se recibirán en abril. No se sabe si con el ajuste en el calendario de entregas habrá dos millones el próximo mes.



La única carga de Sinovac que se recibió fue la de 20 000 fórmulas que se entregaron como donación del Gobierno de Chile.



Días atrás también llegó un lote, con 84 000 dosis de AstraZeneca. Hasta el sábado 27 de marzo del 2021, esas vacunas permanecían en bodega.



Hasta el 29 de marzo se han administrado 182 329 primeras dosis a la ciudadanía; más 62 537 segundas fórmulas, según datos publicados en la página web.



En el país se lleva a cabo la inmunización de la población correspondiente a fase uno, es decir, el resto del personal de salud, adultos mayores, bomberos, policías, militares, funcionarios del servicio de riesgos, Cruz Roja, docentes, etc. En total se espera inocular a dos millones de ciudadanos.