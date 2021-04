Vacunación en puntos municipales de Guayaquil comenzará el lunes 12 de abril

El lunes 12 de abril de 2021 se activarían los puntos de vacunación del Municipio de Guayaquil, con el primer lote de dosis que deberá enviar el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El secretario general del Gabinete presidencial, Jorge Wated, señaló que desde este lunes comenzará el agendamiento de adultos mayores, una vez que el Cabildo tiene listos los puntos para inmunizar. Recordó que el país recibirá 1 millón de vacunas y las dosis se entregarán en función del arribo de los lotes y las personas inscritas en el plan de vacunación.



Pero el funcionario no precisó el número de vacunas que llegarán a partir del lunes. El Municipio y el MSP firmaron un convenio para instalar la logística de vacunación en el cantón y el Gobierno se comprometió a inmunizar a 1,8 millones de guayaquileños.



“El Municipio tiene toda la predisposición que la ha puesto a órdenes del Gobierno, del Ministerio de Salud. Ya nos están llegando lotes más grandes de vacunas con los que se necesita mayor coordinación, orden”, dijo Wated.



El funcionario explicó que se deberá vacunar 1 320 000 adultos mayores en todo el país. Además, está previsto terminar de inmunizar a los médicos y se incluirá a los odontólogos, aunque no son parte de una infraestructura hospitalaria, así como a enfermeras que atienden a domicilio, policías, guardias municipales y militares.



También se está preparando la logística para atender a los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara a través de brigadas para ir a sus casas, ya que por su condición de salud no pueden trasladarse a los puntos de vacunación.



La mañana de esta martes 6 de abril de 2021, Wated recorrió dos puntos de vacunación municipal en Guayaquil, acompañado del vicealcalde Josué Sánchez; el director de Salud del Cabildo, Carlos Salvador; y otras autoridades locales.



Visitaron el Instituto Técnico Bolivariano (ITB), con 50 cubículos, y Solca, con 10 cubículos, que funcionarán como los primeros centros de vacunación.



Sánchez informó que hasta el lunes estarán listos cuatro puntos en total. Los otros dos se instalarán en la universidad Ecotec, en la vía a la Costa, y el otro en la avenida Orellana, a la altura de Mucho Lote.



Señaló que el compromiso del Gobierno Nacional es comenzar el agendamiento a partir del lunes “progresivamente” de los beneficiarios. Y adicionalmente se habilitarán tres puntos más como parte del plan, uno en el sur y dos en el norte.



La meta es tener una capacidad para vacunar a 19 000 personas al día y a 100 000 por semana, pero todo dependerá del flujo en los envíos de las vacunas.



El vicealcalde pidió que a los puntos solo acudan las personas agendadas y que lleguen en los horarios que son citados. No es necesario que asistan muy temprano, sino que serán atendidos según el horario fijado por el MSP. Además, dijo, en los puntos de vacunación tienen áreas de espera, con sillas, y con aire acondicionado para que los adultos mayores no tengan complicaciones.

“Aquí lo importante es sumar esfuerzos y que los guayaquileños sean atendidos lo más pronto posible”, añadió.



La mañana de este martes se registraron filas interminables de adultos mayores citados para la vacunación en los exteriores de la Universidad Salesiana, en el sur de Guayaquil.



Bajo el fuerte sol se observó a cientos de personas mayores, acompañadas de familiares, esperando ingresar al recinto universitario.



Uno de los parientes señaló que llegaron unos minutos antes de la cita fijada, pero no se les permitía el acceso. Posteriormente en la tarde la atención se normalizó.