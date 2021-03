Con mensajes de texto se completa la inscripción para la vacunación de adultos mayores contra el covid-19

Varias personas que intentaron inscribir a sus adultos mayores de 65 años en el proceso de vacunación contra covid-19 recibieron un mensaje del número 15 70, con el siguiente texto: “MSP: Para completar su registro de vacunación responde este SMS con su lugar de domicilio. Provincia Cantón Parroquia. Ej: Pichincha Quito Cotocollao”.

¿A quiénes llegó el mensaje de texto? A quienes ingresaron a la página, por lo que con ese mensaje “se completa la información y queda registrado”, confirmó a este Diario Jorge Wated, actual secretario General del Gabinete, este martes 16 de marzo del 2021.



Nicolás Issa Wagner, secretario General de la Presidencia, añadió que “la página tiene un sistema de contingencia, es por eso que llega ese mensaje a las personas que no pudieron completar el registro”.



Lo dijo por medio de su cuenta de red la social Twitter. Desde allí contestó algunas interrogantes a los internautas.



Por ejemplo, Ana Luisa Guijarro dijo “mi madre tiene 95 años, viuda, no es jubilada y recibe pensión de montepío. ¿Será considerada para el registro desde el IESS?" La respuesta del funcionario fue que sí.



Fernando Cisneros le escribió: “mi papá de 78 años, no es jubilado ni tiene discapacidad; no tiene cobertura del MIES, ¿Cómo accede?" Issa explicó que debe ingresar al sitio web Plan Vacunarse (www.planvacunarse.ec).

El lunes 15 de marzo del 2021, este portal presentó inconvenientes, por segundo día consecutivo. Ayer no se cargaba. Los usuarios no lograron inscribir a los adultos mayores. Ellos son parte de la población prioritaria para la inmunización debido a que son del grupo de riesgo de enfermarse gravemente o fallecer al contagiarse.



Cerca de las 11:30, Issa destacó que hasta esa hora más de 6 000 personas consideradas de la tercera edad ya han sido registrados en la base de datos; y 17 000 está en proceso a través de la página web.



A lo largo de la semana se registrará de forma automática en la base de datos a más de 120 000 adultos mayores con discapacidad; 400 000 jubilados del IESS de más de 65 años y 350 000 beneficiarios del MIES.



Mientras que las personas de este grupo etario que están en situación de vulnerabilidad suman 250 000 y se espera que reciban atención específica.



Quienes no tengan acceso a Internet pueden acudir a los infocentros. En total hay 886 espacios en todo el país. Solo debe acercarse con su cédula de identidad.



En el país se espera vacunar a 1,1 millones de adultos mayores.