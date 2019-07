Vínculo abuelos-nietos se fortalece en vacaciones

LEA TAMBIÉN

Como “volver a vivir aquel tiempo en que una tenía sus propios hijos”. Eso siente Alicia Rubio, abuela de cinco nietos, al ser consultada sobre el tiempo que compartía con dos de ellos, ayer 29 de julio del 2019, en La Carolina.

Valentina, de 9 años y José María, de 4, saltaban en un inflable del parque. Mientras los espera, la abuelita comenta que aprovecha las vacaciones escolares para alejarlos de la tecnología y sacarlos a jugar al aire libre, “como se hacía antes”.



1,9 millones de estudiantes de planteles fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales se encuentran de vacaciones en el régimen Sierra y Amazonía hasta el próximo 2 de septiembre. Según el cronograma oficial, en esa fecha se inicia el año lectivo 2019-2020.



Teo ingresará a primero de básica ese día. Mientras tanto pasa sus vacaciones junto a su abuelita, Lucía Erazo, desde las 8:30. A esa hora sus papás salen a trabajar y vuelven por él a las 19:00.



A veces, Teo acompaña a su abuelita a hacer diligencias en la mañana, cuenta Lucía. Juegan en casa, ven la televisión y en los días libres de su abuelo, pasean los tres.



Ayer, la pareja de abuelos que vive en Toctiuco llevó al pequeño Teo a un saltarín en el parque. “Es lo que más les gusta”, dice Cristóbal Guanoluisa, mientras el niño jugaba con grandes pelotas. Asegura que su único nieto le transmite alegría.



Gabriela Calvopiña, directora de Escucharte Centro de Apoyo Psicológico, considera que el cuidado de los niños por parte de sus abuelos, además de ser una opción práctica, segura y económica para los padres, permite que los niños fortalezcan lazos y generen vínculos con su familia ampliada.

Lo fundamental -explica la psicóloga- es que el cuidado sea parte de un acuerdo y no una obligación. Eso, tanto para el bienestar del niño como del adulto mayor, señala. Calvopiña dice que esto depende de una buena relación entre abuelos, nietos y progenitores.



Durante el cuidado, la psicóloga recomienda actividades que beneficien al adulto mayor y al niño, entre ellas, actividades al aire libre.



Asimismo, para el desarrollo del niño y la prevención de enfermedades degenerativas, propias de la tercera edad en los abuelos, recomienda juegos de mesa o de memoria, en parejas.



La psicóloga asegura que serán beneficiosas actividades como pintura, tejido y otras que dominan los abuelitos. “Es motivante para personas de la tercera edad, que están en una etapa donde creen que no son muy útiles para la sociedad. Transmitir conocimiento a los nietos les hará sentirse valiosos”.



Matías Vallejo, de 5 años, se queda en casa de sus abuelos estas vacaciones. Con ellos duerme y pasa los días entre paseos a la montaña o actividades en casa.



Su abuelo Gustavo cuenta que ahí juegan Jenga. Cuidar de su nieto -asegura- le llena, ya que viven momentos más divertidos que educativos. Eso -dice el abuelo- les corresponde a los papás.



La psicóloga Calvopiña lo reitera. Es necesario -dice- que los padres pongan normas, ya que los abuelos no son los encargados de eso.