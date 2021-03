Usuarios no pueden acceder a la página de registro para vacunación contra el covid-19

Tras el anuncio del Gobierno de que a las 09:00 de este lunes 15 de marzo del 2021 se habilitaría la plataforma de registro de vacunación, ciudadanos que intentan anotar a sus adultos mayores para que reciban las dosis contra covid-19 manifiestan inconvenientes para acceder a la plataforma.

Para la familia de María Villavicencio, el anuncio de que podrían registrar a sus adultos mayores fue una esperanza. Por eso estuvieron listos desde antes de la hora indicada. “Primero me mandó a una sala de espera en donde se indicaba que faltaban nueve minutos y 39 segundos para que se active la página y luego se dañó la conexión”, cuenta María, quien está atenta para registrar a sus suegros de 65 y 69 años.



Su padre, también adulto mayor, dice Villavicencio, prefiere intentar mañana, martes 16 de marzo, ya que “desde antes asumió que la página colapsaría”. Mientras tanto, la mujer asegura que en la ciudad de Guayaquil, sus tíos también permanecen a la espera para registrar a su abuela de 91 años.



En la misma situación está Sofía Gavilanes para registrar a su tía de 71 años, con quien convive, además de su madre, de 62 y con una inmunodeficiencia. “Sería un alivio porque ninguna de las tres ha podido salir en un año por miedo a que se contagie la otra”.



En la casa de Verónica Albornoz todos están a la expectativa de registrar a sus padres adultos mayores, pero no logran acceder a la página web anunciada para el registro de vacunación. “Para nosotros sus hijos, esto es muy importante”.



Su madre, cuenta, fue operada de un cáncer y su padre toma medicación especial, por lo que deberán consultar con su médico sobre la factibilidad de ser inmunizados. Mientras tanto sus hijos desean registrarlos en el Plan Vacunarse.



Tampoco puede acceder a la página Gabriela Corrales, quién intenta registrar a su padre de 73 años para que pueda ser inoculado. Al igual que ella, Paúl Velásquez espera que los problemas de la página se resuelvan pronto y así poder registrar a su madre, quién cumple 75 años en mayo.



Los adultos mayores son parte del grupo objetivo que se inmunizará en la fase 1, que arrancó el 1 de marzo del 2021 y se extenderá hasta el 20 de mayo, según información oficial. Dos millones de ciudadanos recibirán la inmunización contra el coronavirus como parte de esta fase.



La etapa incluyó al personal sanitario que no fue inoculado en la fase 0. Además están efectivos de la fuerza pública, bomberos, docentes, personal que trabajan en la recolección de desechos y de sectores estratégicos como socorristas de la Cruz Roja, Defensa Civil, ECU-911, agentes de control municipal, brigadistas de riesgo, personal de funerarias, entre otros.



En esta fase, la vacunación estará abierta para personas mayores de 65 años. Estas deberán inscribirse en el portal, ingresando en la opción 'Vacúnate'. Las personas serán convocadas a vacunarse de manera progresiva.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Telecomunicaciones señaló que "al momento, la página presenta problemas técnicos por la gran cantidad de visitas registradas. Estamos trabajando en ello y en breve solucionaremos los inconvenientes para continuar con el proceso de registro de los adultos mayores a escala nacional".