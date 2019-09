Gobierno señala que exalumno estaría involucrado en los atentados en la Universidad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Entre los seis ciudadanos presuntamente vinculados con los atentados en la Universidad de Guayaquil estaría un exalumno de la institución. Además, se encontraron evidencias de que estaban preparando un nuevo ataque.

Así lo señalaron las autoridades mañana de este miércoles 18 de septiembre de 2019.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que los detenidos son personas cercanas a la comunidad universitaria. "Podemos confirmar que dentro de los detenidos tenemos dirigentes y exdirigentes de la universidad", dijo sin dar mayores detalles.



El presidente Lenín Moreno, también estuvo en una rueda de prensa en la Base Aérea de Guayaquil, convocada para las 11:00, tras el anuncio de los allanamientos durante la madrugada. Los acompañó el rector de U., Roberto Passailague, quien agradeció a las autoridades por el operativo de hoy y que dejó seis detenidos.



Moreno dijo que dentro de la universidad había irregularidades y casos de corrupción, eso fue lo que generó los ataques de bomba.



"Hace un año el Consejo de Educación Superior decidió delegar como rector a Roberto Passailaigue. Ahí se pudo percibir que había personas que velaban por sus propios intereses".



Además indicó que en los ocho allanamientos de esta madrugada la Policía encontró material explosivo como mechas detonantes, dinamitas, granadas y ropa aparentemente usadas en los ilícitos. Según dijo estaban fabricando otra bomba.



“Se pudo encontrar en uno de los departamentos que se estaba armando otra bomba. Estos materiales serían para producir más explosivos”, expresó Moreno.



Una hora después en el cuartel Modelo de la Policía, norte de la urbe, el general Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8, comunicó que los materiales encontrados son similares a los explosivos detonados en la universidad.



Entre las personas involucradas está Daniel C., quien fue un exalumno de la Universidad de Guayaquil. Su abogado Edgar Cedeño, dijo que su defendido fue detenido por tener un celular y una libreta como supuesta evidencia.



"No he tenido contacto con él. Fue estudiante hace muchos años, pero estamos esperando a la Fiscalía para conocer los argumentos que supuestamente lo acusan", dijo el jurista.



Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, informó que esta tarde se realizará la formulación de cargos a los seis sospechosos por el presunto delito de terrorismo que tiene un pena de 10 a 13 años según el artículo 366 del COIP.